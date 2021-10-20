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Hatayspor, Süper Lig'de gözünü zirveye dikti - Son Dakika

Hatayspor, Süper Lig'de gözünü zirveye dikti

20.10.2021 11:37
Hatayspor, Süper Lig'de gözünü zirveye dikti

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek puan cetvelinde 2. sıraya yükselmeyi başaran Atakaş Hatayspor, zirveye biraz daha yaklaştı.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek puan cetvelinde 2. sıraya yükselmeyi başaran Atakaş Hatayspor, zirveye biraz daha yaklaştı.

Bordo-beyazlı ekip ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan toplarken lider Trabzonspor'un 2 puan gerisinde yer aldı.

Liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapan Hatayspor, ligde oynadığı 9 mücadelede rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Atakaş Hatayspor'un Türkiye'de adından söz ettiren bir takım haline geldiğini söyledi.

Geçen sezon ilk kez çıktıkları Süper Lig'i 6. sırada bitirdiklerini hatırlatan Savaş, "Süper Lig'e geçen sene çıktık ve 6. sırada bitirdik. Şu anda ikinci sıradayız. Mütevazı bir takımız. Bu mütevazı takım nasıl oluyor bu başarıyı sağlıyor. Bu başarı birlikte kazanılan bir başarıdır. Yani tepeden tırnağa herkes kendi gücü nispetinde bu takıma katkı sağlıyor." diye konuştu.

-"Hatayspor'un burada olması aslında çok sürpriz değil"

Takımın ligde bulunduğu konumdan memnun olduğunu dile getiren Savaş, şunları kaydetti:

"Atakaş Hatayspor'un burada olması aslında çok sürpriz değil. Bizim son altı yıllık sportif başarılarımıza, hareket tarzımıza bakıldığında buraya gelirken yapmış olduğumuz başarılar aslında bugünkü başarının müjdecisidir. Tabii ki şu anda benden itibaren yönetici arkadaşlarımız, teknik ekip, futbolcularımız ve seyircilerimize çok daha fazla iş düşüyor. Zirveye çıkabilirsiniz ama zirvede kalmak çok zordur, orası çok rüzgarlıdır, zaman zaman fırtına eser. Bu nedenle daha fazla kenetlenmeye, çalışmaya, azimli bir şekilde konsantre olup, maçlara çıkmayı gerektiren bir sonuç bu. Başarılıyız, sürpriz değil ama bunun sürpriz olmadığını ilerleyen maçlarda da tüm dünyaya göstermesi lazım."

"Avrupa kupalarına gidersek de çok mutlu olacağız"

Lütfü Savaş, ilk hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek ve sonrasında da Avrupa kupalarında mücadele etmek olduğunu belirtti.

Bu sezon kadrolarında önemli değişiklikler yaptıklarının aktaran Savaş, "Geçtiğimiz sezon ligde hedefimiz ilk 10'du, onu başardık ve 6. sırada bitirdik. Tabii ki siyasette de olduğumuz için çok yüksek çıta koymak istemiyoruz. Yine ilk 10 diyoruz. Avrupa kupalarına gidersek de çok mutlu olacağız. Yani şu anlaşılmasın 'Avrupa hayalimizi elimizin tersiyle iteceğiz ve onun için çalışıyoruz' diye kimse bunu anlamasın. Avrupa'ya herkesten önce ben gitmek isterdim. Ama geçen sene çok erkendi. Geçen sene kadromuz çok dardı. Birçok futbolcumuz kiralıktı, bir kısmı 1. Lig'den gelmeydi onların kontratları doluyordu. Bu sene kadromuzun yüzde 75'i değişti." şeklinde konuştu.

Savaş, gurur duydukları Hatayspor'un zirvede kalmaya devam edeceğini ve takıma gönül verenlerin zevkle izlediği maç sayısını arttıracaklarını söyledi.

Taraftarların takımı yalnız bırakmayarak desteklemelerini isteyen Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hatayspor, Süper Lig'de iki yıldır adından tüm Türkiye'de söz ettiren bir takım. Bu takıma Hatay'ın ve futbol seyircisinin sahip çıkması lazım. Ben çocuklarım buradaysa onları da maça götürüyorum. Eşimle mutlaka maça gidiyorum. Lütfen herkes maça bir karnaval havasında gelsin. Eşini, çocuklarını, ailesini, dostlarını maça davet etsin. Biz ne kadar coşkulu, kalabalık olarak takımımızı desteklersek takım o kadar daha coşkulu, seyir zevki yüksek bir potansiyelde futbol oynar."

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Gaziantep, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Süper Lig'de gözünü zirveye dikti - Son Dakika Spor


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