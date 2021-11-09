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Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu hakkettiği yere getirmek için görevimizi layıkıyla yapacağız - Son Dakika

Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu hakkettiği yere getirmek için görevimizi layıkıyla yapacağız

09.11.2021 14:39

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Kadın Milli Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Slovenya ve Polonya maçları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Kadın Milli Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Slovenya ve Polonya maçları öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli takımın medya gününde konuşan Türkoğlu, "Türk basketbolunu hem milli takımlar anlamında, hem de kulüpler anlamında hakkettiği yere getirmek için federasyon olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yapacağımızı buradan söylemek istiyoruz" dedi.

"5 YIL BOYUNCA İYİ İŞLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Türk basketbolu için çalışmalarını gelecek 3 yılda en iyi şekilde sürdüreceklerini dile getiren Türkoğlu, "Camiamızın teveccühü, ne kadar teşekkür etsek azdır. 3 yıl daha onlara layık olmaya çalışacağız. 5 yıl boyunca iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki 3 yıl da daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Her fırsatta iyi niyetimizi ve çalışacağımızı, basketbolumuzu daha iyi yerlere getirmek için hedeflerimizi paylaştık ve onlar da teveccüh de bulundular, ne kadar teşekkür etsek azdır. 3 yıl boyunca Türk basketbolunu hem milli takımlar anlamında, hem de kulüpler anlamında hakkettiği yere getirmek için federasyon olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yapacağımızı buradan söylemek istiyoruz" diye konuştu.

"FEDERASYON OLARAK MİLLİ TAKIMLARIMIZIN YANINIZDAYIZ"

Milli takımın her zaman yanında olduklarını söyleyen Türkoğlu, "Her maça kazanmak için hazırlanıyoruz. Milli takım da aynı düşüncededir. Hocalarım ve bizler yönetenler olarak milli takımlarımızın yanında olduk. Sadece basketbola konsantre olmaları için yönetimsel olarak üzerimize düşen görevin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gerisi de sporcularımıza ve hocalarımıza ait. Onlar da saha çıktıklarında önce kendileri, sonra da taşıdıkları forma için ellerinden gelenin en iyisin yapacaklardır. Onlara güvenimiz tam. Sonuç ne olursa olsun biz federasyon olarak onların yanındayız. Önemli olan taşıdıkları formanın bilincinde olarak sahaya çıktıklarında en iyi mücadeleyi versinler. Sonucunda da galip gelirsek ülkemiz için moral olur. Başta Slovenya maçı, Pazar günü de İzmit'te oynanacak Polonya maçı için başarı diliyorum. Herkes her şeyin bilincinde. Kadın Milli Takımı bizim çok önemsediğimiz, geçmişinde çok büyük başarılar elde etmiş bir takım. İnşallah hocamızla birlikte aynı istikrar ve çıkışı yaparız. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

- İstanbul

Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu hakkettiği yere getirmek için görevimizi layıkıyla yapacağız
Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu hakkettiği yere getirmek için görevimizi layıkıyla yapacağız
Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu hakkettiği yere getirmek için görevimizi layıkıyla yapacağız
Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu hakkettiği yere getirmek için görevimizi layıkıyla yapacağız
Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu hakkettiği yere getirmek için görevimizi layıkıyla yapacağız

Hidayet Türkoğlu, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu hakkettiği yere getirmek için görevimizi layıkıyla yapacağız - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu hakkettiği yere getirmek için görevimizi layıkıyla yapacağız - Son Dakika
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