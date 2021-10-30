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Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı

30.10.2021 14:29
Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Hokey Federasoyonu'nun 5. Olağan Genel Kurul ve7. Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı yapıldı.

Türkiye Hokey Federasoyonu'nun 5. Olağan Genel Kurul ve7. Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Genel kurulda Sadık Karakan yeniden federasyon başkanı seçildi.

Türkiye Hokey Federasyonu'nun Ankara'da bir otelde düzenlenen genel kurul toplantısında tek liste halinde gidilen seçimlerde yeniden başkan seçilen Sadık Karakan, genel kuruldaki konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıldönümünü kutladıktan sonra, hokey sporunun Türkiye'deki genel durumu hakkında bilgi verdi ve gelecek döneme yönelik yapılacak çalışmaları açıkladı.

Türkiye olarak Avrupa'daki en başarılı 8 hokey federasyonu arasında bulunduklarını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Türkiye hokey camiasının tamamına yakınının desteği ile yeniden başkan seçilmek bizleri rehavete sürüklemeden sorumluluğumuzu daha da artıracaktır. Ülkemizde hokey sporunu daha iyi bir noktaya getirmek için bundan sonra yine sizlerle birlikte daha fazla çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"65 ilde aktif bir federasyon haline geldik"

Karakan, "Öncelikle bugüne kadar görev yapan geçmiş dönem federasyon başkanlarına teşekkür ediyorum. Onlar çok sınırlı imkanlarla çok güzel hizmetler yaptılar. Bizler de bayrağı daha yukarılara çıkarmak için çalıştık. Şu anda Türkiye genelinde en az 65 ilde aktif olan, pandemi öncesi 24 tane ligi bulunan, her ligde 12 ile 18 arasında kulüple temsil edilen, hemen her gün bir faaliyeti olan bir federasyon haline geldik. Okul kulüpleri de dahil kimseyi ayırmadan hepsine malzeme yardımında bulunarak hokey sporunun gelişimine katkı sağladık. Okul sporlarında minikler, gençler ve yıldızlar kategorisinde en hızlı gelişen federasyonlardan biri olmayı başardık. Üniversitelerde ders olarak okutulan bir spor dalı haline geldik" şeklinde konuştu.

"Tesisleşmede büyük atak gerçekleştirdik"

Karakan, "Sporun gelişimi için tesis yani altyapı gerekiyor. Göreve geldiğimizde uluslararası standartlara uygun bir tek sahamız yok iken, şu anda nizami standartlarda Avrupa şampiyonlarının yapılabildiği ve her yıl Avrupa Federasyonu tarafından en az iki üç organizasyonun verildiği hali hazırda Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden saha ile uluslararası standartlarda 6 sahamızla hokey sporunun gelişimi için çaba gösteriyoruz. Uluslararası alanda düzenlenen tüm organizasyonlara, tüm yaş gruplarında hem erkek hem de kadın takımlarımızla tam katılım sağlıyoruz. Özellikle kadın salon hokeyinde hali hazırda Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi içerisindeyiz. Kulüpler düzeyinde Türkiye şampiyonu kulübümüz ile yine Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasındayız. O kulübümüzün Başkanı Mehmet Kaplan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ile ülkemizi Avrupa'nın zirvesine çıkardılar. Kulüplerimizin yeni dönemde yeni başarı hikayeleri yazacaklarına olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Türkiye Hokey Federasyonu'nun 5. Olağan Genel Kurul ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu toplantısında, yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde Sadık Karakan yeniden federasyon başkanı seçilirken, yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Bayram Yüksel, Yusuf Karaloğlu, Yusuf İzzet Karaman, Mehmet Kaplan, Mehmet Yaman, Ömer Faruk Yakar, Gürhan Aygün, Abdullah Kodek. Ertan Demirezen, Selim Bozçelik, Mehmet Gürer, Muzaffer Demir, Mert Can Duman ve Emre Akgül."

Seçimlerde, federasyonun yeni denetleme kurulu üyeliklerine Mustafa Şeref Gökdemir ve Mehmet Ay, disiplin kurulu üyeliklerine de Av. Arzuman Azaflı. Av. Büşra Palazoğlu, Av. Serve Tuğba Batmaz, Av. Osman Alanbay ve Av. Ayenur Albunar getirildi. - GAZİANTEP

Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı
Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı
Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı
Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı
Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı
Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti, Sadık Karakan, Türkiye, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hokey Federasyonu Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika Spor


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