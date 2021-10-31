Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçını kazanarak İzmir'e dönmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, pazartesi günü saat 20.00'de Adanaspor'a konuk olacak. Müsabaka öncesinde kırmızı-lacivertli ekip, hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Adana'dan kazanarak dönmek istiyoruz" dedi.

Altınordu, İzmir'deki son çalışmasını yaparak öğleden sonra Adana'ya gidecek ve kampa girecek.

"Kupa moral oldu"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tepecikspor'u eleyerek tur atlamanın kendilerine moral olduğunu belirten Eroğlu, "Haftalar ilerliyor, kazanmamız gereken bir maç. Rakibin durumu da belli. Kupada tur atlamamız hepimize moral oldu. Kupa maçında genç oyuncularımızın son durumunu gördük. Tabi ki lig çok farklı. Pazartesi akşamı Adana deplasmanında kendi oyunumuzu oynayarak kazanarak dönmek istiyoruz" dedi.

Bu arada Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Metin Oktay Yerleşkesi'nde bir araya geldiği Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 takımı oyuncuları ile sohbet edip onlara pazartesi günü başlayacak U19 Ligi'nde başarılar diledi.

Pinhani Grubu'ndan konser

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İzmir'de konseri bulunan Pinhani Grubu, konser öncesinde Metin Oktay Yerleşkesi'nde ALFA'da eğitim gören sporculara mini bir konser verdi. Konsere Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yanı sıra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve ALFA'da eğitim gören sporcular katıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Pinhani Grubu'na verdiği konser için teşekkür etti. Konserin ardından Pinhani Grubu, Altınordu Futbol Akademisi'ndeki öğrencilerle bir dostluk maçı yaptı. - İZMİR