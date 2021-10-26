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İsviçre ve Belçika yüzme milli takımları Erzurum'da kamp yapıyor - Son Dakika

İsviçre ve Belçika yüzme milli takımları Erzurum'da kamp yapıyor

26.10.2021 11:13
İsviçre ve Belçika yüzme milli takımları Erzurum'da kamp yapıyor

İsviçre ve Belçika yüzme takımları, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda kampa girdi.

İsviçre ve Belçika yüzme takımları, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda kampa girdi.

İsviçre 1 antrenör, 9 kadın ve 6 erkek sporcu, Belçika ise 2 antrenör, 1 fizyoterapist, 5 kadın ve 3 erkek sporcu ile Erzurum Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor.

İsviçre yüzme takımının antrenörü Dirk Reinike, kamp çalışmalarıyla ilgili olarak İHA'ya yaptığı değerlendirmede, "İsviçre'de kulüp hocalığının yanı sıra İsviçre Yüzme Milli Takımının da koçluğunu yapıyor. Dünyanın birçok şehrinde yüzme tesisleri var fakat Türkiye ve Erzurum'u seçmemizdeki tek sebep yüksek irtifada olmasının yanı sıra rakım olarak 1900 metrede bulunması, yüksek irtifa olarak Erzurum'u seçmemizin bir nedeni burada yüzmek çok zor, aynı zamanda da oksijen azlığı bizler açısından dezavantaj oluyor. Burada ki kampı seçmemizin bir diğer avantajı 3 hafta sonra ülkemizde Milli Takım seçmeleri yapılacak ayrıca da, Avrupa Şampiyonası var sporcularımız onlara hazırlanıyorlar. Erzurum şehir merkezini 2 kere gezme fırsatımız oldu. Güzel şehir, ayrıca da herkese teşekkür ederim" dedi.

Belçika yüzme takımı antrenörü Ronald Claes ise kamp ile ilgili şunları söyledi:

"Belçika'dan Milli Takım olarak Erzurum'a geldik. İlk kez Erzurum'a geliyoruz. Erzurum'da yüksek irtifada ilk kez kamp yapıyoruz. 3 hafta Erzurum'da olacağız. Erzurum çok güzel şehir, ben daha önce Türkiye'de gelip tatil yapma fırsatı bulmuştum. Erzurum'u kamp olarak seçmemizdeki sebep dünyada yüksek irtifa olarak böyle bir tesis bulunmuyor. Yüksek rakımlı olarak burayı seçmemizin avantajı rakımın yüksek olması, Belçika'da bir iki yarış var onlara iştirak edeceğiz. Daha sonra da Abu Dhabi'de ki Şampiyonaya gideceğiz.".

Türkiye'nin yüksek irtifada bulunan tek yüzme havuzunun Erzurum'da olması Avrupa'dan bir çok ülkenin kamp için burayı tercih etmesine neden oluyor. - ERZURUM

İsviçre ve Belçika yüzme milli takımları Erzurum'da kamp yapıyor

Belçika, Erzurum, İsviçre, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsviçre ve Belçika yüzme milli takımları Erzurum'da kamp yapıyor - Son Dakika Spor


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