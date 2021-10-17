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İtalya'da Tekirdağ'ın gururu oldu - Son Dakika

İtalya'da Tekirdağ'ın gururu oldu

17.10.2021 17:41
İtalya'da Tekirdağ'ın gururu oldu

İtalya'da Triatlon Dünya Rekorunu ve 100 metre Avrupa rekorunu kıran Down Sendromlu milli atlet Akçakoca, Tekirdağ'a döndü.

İtalya'da Triatlon Dünya Rekorunu ve 100 metre Avrupa rekorunu kıran Down Sendromlu milli atlet Akçakoca, Tekirdağ'a döndü. Avrupa'da ülkenin bayrağını dalgalandıran sporcuyu Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün tebrik etti.

Down Sendrom Atletizm Milli Takımı'nda yer alan Tekirdağ'ın özel sporcularından Emirhan Akçakoca (mosaıc) 4-11 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen TRİGAMES'de mücadele verdi. Akçakoca, verdiği mücadele sonunda 100 metre branşında 15.00 ile triatlon branşında 2 bin 34 puanla dünya rekoru kırarak, Avrupa şampiyonluğunu elde ederken, 200 metre uzun atlama ve 800 metre yürüyüş branşlarında da Avrupa şampiyonluğunu bırakmayarak, 800 metre ve bin 500 metre yürüyüş branşında da Avrupa 2.'si olmayı başardı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcular atletizm antrenörü Lokman Öksüz ile 3 yıldır azimle, kararlılıkla, yılmadan ve yorulmadan çalışarak bugünü bekleyen Emirhan Akçakoca, 47 kromozumu ile mücadele verdiği Trigames'te sporda engel olmadığını tüm gençlere göstererek, başarmış olmanın mutluluğu içinde memleketine döndü.

İtalya'dan dönen Akçakoca, beraberinde Özel Sporcular Atletizm Antrenörü Lokman Öksüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ü makamında ziyaret ederek başarısını ve mutluluğunu dile getirdi.

Üzgün, Down Sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca'yı ve Özel Sporcular Atletizm Antrenörü Lokman Öksüz'ü tebrik ederek başarı temennilerinde bulundu ve mutluluklarına ortak oldu. - TEKİRDAĞ

İtalya'da Tekirdağ'ın gururu oldu

Atletizm, Tekirdağ, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İtalya'da Tekirdağ'ın gururu oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İtalya'da Tekirdağ'ın gururu oldu - Son Dakika
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