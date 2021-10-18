Karşıyaka kendine geldi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 7 maçta yalnız son sıradaki Karabükspor'u yenebilen Karşıyaka, Cüneyt Biçer'le yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Ahmet Taşyürek yönetimindeki ilk sınavda Ceyhanspor'u 1-0'la geçerken özgüven kazandı. Düşme hattındaki rakibi karşısında zorlanmasına rağmen lig ve kupada 5'inci kez ağları sarsan takımın bu sezon en skorer ismi yeni transferlerden Okan'ın ikinci yarıdaki golüyle galibiyete uzanan Karşıyaka, gözünü üst gruba çevirdi. Ligde 8 haftada 10 puana ulaşarak 10'uncu sıraya tırmanan Karşıyaka, zirvenin halen 9 puan gerisinde olsa da Play-Off hattıyla arasındaki farkı 3'e indirdi.

Bu sezon transfer yasağını yıllar sonra kaldırarak yenilediği kadrosuyla taraftarı önünde çıktığı 4'üncü maçta ilk galibiyetini alan Karşıyaka'da futbolcular 90 dakikanın ardından büyük mutluluk yaşadı. İlk maçını cezası nedeniyle tribünden izleyen Ahmet Taşyürek yönetiminde Cenk ve Fatih'ten sonra bu yıl kadro dışı kalan geçen sezonların en skorer isimlerinden Doğukan'ın da ilk 11'e döndüğü Karşıyaka, cumartesi günü İstanbulda'da Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanına ilk kez 2'de 2 yapmaya çalışacak.