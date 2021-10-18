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Karşıyaka kendine geldi - Son Dakika

Karşıyaka kendine geldi

18.10.2021 11:31
Karşıyaka kendine geldi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 7 maçta yalnız son sıradaki Karabükspor'u yenebilen Karşıyaka, Cüneyt Biçer'le yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Ahmet Taşyürek yönetimindeki ilk sınavda Ceyhanspor'u 1-0'la geçerken özgüven kazandı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 7 maçta yalnız son sıradaki Karabükspor'u yenebilen Karşıyaka, Cüneyt Biçer'le yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Ahmet Taşyürek yönetimindeki ilk sınavda Ceyhanspor'u 1-0'la geçerken özgüven kazandı. Düşme hattındaki rakibi karşısında zorlanmasına rağmen lig ve kupada 5'inci kez ağları sarsan takımın bu sezon en skorer ismi yeni transferlerden Okan'ın ikinci yarıdaki golüyle galibiyete uzanan Karşıyaka, gözünü üst gruba çevirdi. Ligde 8 haftada 10 puana ulaşarak 10'uncu sıraya tırmanan Karşıyaka, zirvenin halen 9 puan gerisinde olsa da Play-Off hattıyla arasındaki farkı 3'e indirdi.

Bu sezon transfer yasağını yıllar sonra kaldırarak yenilediği kadrosuyla taraftarı önünde çıktığı 4'üncü maçta ilk galibiyetini alan Karşıyaka'da futbolcular 90 dakikanın ardından büyük mutluluk yaşadı. İlk maçını cezası nedeniyle tribünden izleyen Ahmet Taşyürek yönetiminde Cenk ve Fatih'ten sonra bu yıl kadro dışı kalan geçen sezonların en skorer isimlerinden Doğukan'ın da ilk 11'e döndüğü Karşıyaka, cumartesi günü İstanbulda'da Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanına ilk kez 2'de 2 yapmaya çalışacak.

DÖRT DÖRTLÜK HAFTAKarşıyaka bu hafta 3 farklı branşta 4 yarışmacı takımıyla da galibiyete ulaştı. Yeşil-kırmızılı kulübün hafta sonunda elde ettiği ilk galibiyet basketbolda geldi. Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3'üncü galibiyetini cumartesi günü konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 76-62 yenerek aldı ve zirve iddiasını bir kez daha gösterdi. Haftanın ikinci galibiyeti dün voleyboldan geldi. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden yeşil-kırmızılı kızlar, Fenerbahçe'den sonra Sivrihisarspor'u da 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.Yaptığı transferlere rağmen sezona tutuk başlayıp eleştirilen futbolda teknik heyette gidilen kan değişikliğinden sonra çıktığı ilk maçta Ceyhanspor'u 1-0 mağlup eden Karşıyaka, ligdeki ikinci, taraftarları önündeki ilk galibiyetini alırken, kendine olan güvenini tazeledi. Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'nın pilot takımı Bornova Belediyespor Karşıyaka ise deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 99-98 mağlup ederek haftanın 4'te 4 ile kapanmasını sağladı.Başkan Turgay Büyükkarcı, üst üste gelen güzel galibiyetlerle camialarına mutlu bir hafta sonu yaşattıklarını söyledi. Büyükkarcı, "4'te 4 yaparak tüm şubelerde zirveyi hedeflediğimizi gösterdik. Emeği geçen tüm teknik adam ve ekipleri ile sporcularımızı gönülden kutluyorum. Camiamıza sportif anlamda özlenen güzel günleri yeniden yaşatmak için yönetim kurulumuz olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz. Özlenen Kaf-Kaf şimdi sahalarda, devamı gelecek" dedi.

Karşıyaka kendine geldi

Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Cüneyt Biçer, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka kendine geldi - Son Dakika Spor


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