Üye Girişi
Karşıyaka sabır taşırdı - Son Dakika

Karşıyaka sabır taşırdı

01.11.2021 11:35
Karşıyaka sabır taşırdı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 12 yeni transferle şampiyonluk hayaliyle başlayan Karşıyaka, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a 4-1 yenilerek taraftarını üzerken, camiaya kulübün 109'uncu kuruluş yıl dönümünü buruk kutlattı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 12 yeni transferle şampiyonluk hayaliyle başlayan Karşıyaka, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a 4-1 yenilerek taraftarını üzerken, camiaya kulübün 109'uncu kuruluş yıl dönümünü buruk kutlattı. Sezona büyük hedeflerle yıllardır yer aldığı 4'üncü lig kategorisinden kurtulma ümidiyle başlayan İzmir'in köklü kulübü, 10 haftada yalnız son iki sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'u yenebilirken, topladığı 11 puanla zirvenin 14 puan gerisinde kaldı. 1 Kasım 1912'de kurulan Türk futbolunun tarihi kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 109'uncu yılına futbolda amatör kümeye düşme barajının yalnız 1 puan üzerinde girdi.

TAKIMA VE YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ

Taraftarı önünde daha önce en son 2'nci Lig'den düştüğü 2017-2018 sezonunda 29 Nisan 2018'de Fethiyespor'a 4-0 yenilen Kaf-Kaf, iç sahada 3.5 yıl sonra kalesinde 4 gol birden görürken, öfke patlaması yaşayan yeşil-kırmızılılar hem futbolculara hem yönetime yüklendi. Başta maçta skor 2-0'ken penaltı kaçıran Doğukan olmak üzere futbolcuları yuhalayan taraftarlar, yönetimi de istifaya davet etti. Karşıyaka taraftarları sosyal medyada Başkan Turgay Büyükkarcı'yı basketbol takımı bu sezon 7 çok iddialı yabancı transferiyle Süper Lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkarken, kulübün en önemli branşı futbola yıllardır gereken önemi vermemekle eleştirirken, futbol şube yönetimini yerden yere vurdu.DOĞUKAN'I JORGINHO YAKTITransfer yasağını 5 yıl aradan sonra açtığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'da bu sezon en çok eleştirelen isimlerin başında gelen Doğukan İnci, penaltı kaçırıp ardından oyundan alınırken öfkeyle formasını çıkarıp yedek kulübesine atınca taraftarın gazabına uğradı. 55'inci dakikada kazanılan penaltıyı Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Jorginho'nun 2020 Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde İspanya'ya karşı attığı gibi topa vurmadan tek ayağının üzerinde sekerek kullanan 22 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı. Önceki sezonlarda Kaf-Kaf'ın en skorer isimlerinden olup adı bir dönem Beşiktaş'la anılmasına rağmen bu sezon sahada yokları oynayan, daha önce kadro dışı kalan Doğukan, yönetimin gözünde de kredisini tüketti.BÜYÜKKARCI: FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLMİYORSUNUZ

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, farklı Karaköprü Belediyespor mağlubiyeti sonrasında 4 yıla yaklaşan başkanlık döneminde ilk kez maç sonu soyunda odasına girerek futbolculara sert çıktı. Öfkeli bir şekilde soyunma odasına giren Büyükkarcı, futbolcuların hepsine bir eksikleri olup olmadığı, şikayetleri olup olmadığını sordu. Futbolcuların formanın ağırlığını bilmediğini söyleyen Büyükkarcı, "Her şeyiniz tamsa niye bu sonuçları alıyoruz. Ben eksik olanı biliyorum. Bu taşıdığınız formanın ağırlığını bilmiyorsunuz, Karşıyaka formasının ne olduğunu bilmiyorsunuz, eksik olan bu. Ama bundan sonra topun oynamayan oyuncu formasını bıraksın, çeksin gitsin" dedi. Büyükkarcı, maç sonu koridorda Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'le de toplantı yaparken, yönetimin maçtan önce futbolculara galibiyet için 3'er bin TL prim sözü verdiği de öğrenildi.


Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Karşıyaka, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka sabır taşırdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç 11:57 Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı 11:40 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın görevi bıraktı! İşte yerine geçen isim 11:37 Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın görevi bıraktı! İşte yerine geçen isim
Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe 11:00 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe Kim olduğu bilinmiyor! Sır mezar, belediyenin yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı 10:44 Kim olduğu bilinmiyor! Sır mezar, belediyenin yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı 10:30 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı 09:56 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada 09:20 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
11:39 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı
11:39 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı
10:59 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe
10:48 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor
10:44 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular
10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
10:33 İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu
10:29 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı
10:26 19 yaşındaki gururumuz, NBA'de yıldızlar karmasına karşı döktürdü
10:17 Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Omzunu tutup hakeme koşunca herkes şaşırdı! Arı sokan kaleci için maçı durdurdu Omzunu tutup hakeme koşunca herkes şaşırdı! Arı sokan kaleci için maçı durdurdu         
11:54
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu         
11:17
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular         
10:45
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 12:02:11. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka sabır taşırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement