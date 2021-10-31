Üye Girişi
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından

31.10.2021 18:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük maçında taraftarların teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet etmesine ilişkin, "Maçtan sonra içeriye hep birlikte girdik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük maçında taraftarların teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet etmesine ilişkin, "Maçtan sonra içeriye hep birlikte girdik. Orada hocanın duygusal hali hepimizi yaraladı, onun farkındayız. Hiç üzülmemize gerek yok." dedi.

Özhaseki, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, biraz zor ama keyifli bir galibiyet elde edildiğini söyledi.

Maçta sarı-kırmızılı ekibin epey zorlandığını, sıkıntı çektiğini ve kendilerinin de strese girdiğini belirten Özhaseki, "Kayserispor'un 2 hafta sonra galip gelmesi hepimizi çok sevindirdi. Bu bizim için adete ilaç gibiydi. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bu galibiyetler devam eder." diye konuştu.

Özhaseki, maçta taraftarların Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı istifaya davet etmesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Oyun içerisinde hocaya bu yapılmaz, doğru bir şey değil. Hakları var mı, elbette seyirci istediğini söyler, istediği tezahüratı yapar ama eğer biz Kayserispor'un başarısını istiyorsak takıma sonuna kadar destek olmamız lazım. Takım 1-0 geriden öne geçmiş. Hepimize düşen hocaya, takıma destek olmak. Şaşırdım da doğrusu. Niye böyle bir slogan oldu, çok da anlamadım. Kardeşlerimden rica ediyorum, lütfen Kayserispor'u desteklemeye devam etsinler. Burada fedakarlık eden bir ekip var. Maçtan sonra içeriye hep birlikte girdik. Orada hocanın duygusal hali hepimizi yaraladı, onun farkındayız. Hiç üzülmemize gerek yok. Eğer gerçekten hocanın gitmesi icap ediyorsa yönetim oturur, kendi arasında karar alır, gönderilir. Kaç tane hoca geldi gitti, hiç kimse ile bozuşmaya da üzmeye de gerek yok. Karakteriyle, şahsiyetiyle oynamaya da gerek yok. Bunlar bize yakışmaz. Şu anda da Kayserispor'un durumu iyi."

"Bugün alınan 3 puan takımın motivasyonu için çok önemliydi"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da son haftalarda güçlü ekiplerle karşılaştıklarına dikkati çekerek, "O yüzden bugün alınan 3 puan takımın motivasyonu için çok önemliydi. Bizler için de çok büyük moral oldu. Maalesef takımın önemli oyuncularından Mensah, antrenmanda şansız bir şekilde sezonu kapatacak kadar büyük bir sakatlık geçirdi. O yüzden moral açısından çok önemliydi. Tekrar buradan Mensah'a geçmiş olsun diyorum. Koltuk değnekleri ile geldi, maçı ayakta izledi. Duygusal anlardı. O yüzden bu galibiyeti herkese armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Kayserispor'un iyi yolda olduğunu vurgulayarak, takımı kutladı.

Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Fatih Karagümrük, Mehmet Özhaseki, Hikmet Karaman, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu 18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı 17:57 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü 16:54 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var 16:35 Böylesi görülmedi! Metrodaki yolculara asit döküp yakmaya çalıştı, 1'i ağır 15 yaralı var Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu 15:38 Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım 15:31 Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi 13:29 Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi

Son Dakika Haberleri
18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
18:19 Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:51 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı         
18:30
Oyunun sonu bu sefer facia! Kızgın boğa, kırmızı giyen adamı atar damarını keserek öldürdü Oyunun sonu bu sefer facia! Kızgın boğa, kırmızı giyen adamı atar damarını keserek öldürdü         
17:59
Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Gaziantep FK maçında ilk 11'ler netleşti         
17:52
Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu         
16:53
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı         
13:10
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 18:41:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor-Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement