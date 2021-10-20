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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçından umutlu Açıklaması - Son Dakika

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçından umutlu Açıklaması

20.10.2021 17:19
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçından umutlu Açıklaması

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 9. haftasında deplasmanda 6-3 yenildikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk bölümünde iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti.

Kendi kalelerine attıkları golün motivasyonlarını bozduğunu vurgulayan Karaman, "Alanyaspor maçının ilk 45 dakikasında attığımız goller ve oyundaki duruşumuz bizi çok ileri taşıyabilecek görüntü verdi ama kendi kalemize 2 gol attık, rakibin attığı 2 golde de asisti biz yaptık. Maçta 9 gol var. Bu gollerin 3'ünü rakip kaleye 2'sini kendi kalemize attık. Yani atılan gollerin 7'sinde biz varız. Takım defansında bariz hatalarımız var. Bunları geliştireceğiz. Bunlar mağlubiyetin savunması değil, bunu da net bir şekilde belirtmek istiyorum." dedi.

Karaman futbolun içerisinde şanssızlıkların olabileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzde zorlu Konyaspor maçı var. Konyaspor da bizim gibi galibiyete hasret bir takım. Konya maçını alıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bu bizi motive edecektir. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp sıralamada aşağılarla bağlantımızı koparmak istiyoruz. Kolay maç değil. İyi oynayan ancak bunu skora yansıtamayan bir rakiple oynayacağız. Mensah'la Uğur Demirok'un tekrardan aramıza dönmesi bu zorlu maç öncesinde bize moral verdi."

Antrenman

Kayserispor, ligin 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçından umutlu Açıklaması
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçından umutlu Açıklaması
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçından umutlu Açıklaması
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçından umutlu Açıklaması

Hikmet Karaman, Kayserispor, Konyaspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçından umutlu Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor maçından umutlu Açıklaması - Son Dakika
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