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Kocaeli Spor Şurası toplanıyor - Son Dakika

Kocaeli Spor Şurası toplanıyor

08.10.2021 10:07
Kocaeli Spor Şurası toplanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Şurası ve Çalıştayı düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Şurası ve Çalıştayı düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Spor Master Planı için ilk önemli adımı atıyor. Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı geniş bir katılımla 12 Ekim Salı Günü Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak.

Kocaeli Spor Master Planı çalışmalarına altlık oluşturmak, kentin ihtiyaçlarını ortak akıl ile belirlemek ve elde edilecek çıktıların aksiyona dönüşmesini sağlaması amacıyla yapılacak Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayına, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MARKA, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Kocaeli Kent Konseyi, STKlar, özel tesis yöneticileri, fikir liderleri ve spor yöneticileri, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katılım sağlayacak.

Şura öncesi 2500 kişiye anket

Şura öncesi Kocaeli'de yaşayan ve spor ile ilgisi olan 2500 kişiye anket uygulandı. Ankete sporcular, spor yöneticileri, antrenörler, sporcu aileleri, spor işletmecileri, sporla ilgili bürokratlar katıldı. Ankette katılımcılara, Spor Kenti Kocaeli yolculuğunda yaşanan sorunlar, yapılan yatırımlar ve yapılması gerekenler soruldu. Ankette öne çıkan başlıklar şurada masaya yatırılacak. Hazırlıklar kapsamında ayrıca; Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu, İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürleri ve İlçe Belediye Spor Müdürleriyle toplantılar yapıldı.

Şura 12 Ekim'de kongre merkezinde

Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı, Kocaeli Kent Yaşamı ve Spor, Spor Eğitimi, Okul Sporları ve Altyapı, Kamu Spor Yatırımları ve Özel Spor İşletmeleri, Spor Turizmi, Doğa Sporları, Su Sporları, Salon Sporları, Engelliler ve Spor, Spor Kulüpleri (Futbol- Kocaelispor) ve E-spor konularına masaya yatıracak. Şuraya 700 kişinin katılım sağlaması ve kentin spor ile ilgili vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Şura ve Çalıştaytan sonra elde edilen veriler, Uzman bilim insanlarıyla eylem planına dönüşecek. Kentin Spor Master Planı hazırlanacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kongre, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaeli Spor Şurası toplanıyor - Son Dakika Spor


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