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Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den "yerli hakem" vurgusu - Son Dakika

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den "yerli hakem" vurgusu

28.10.2021 11:11

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un kulüp başkanı Fatih Özgökçen, Türk hakemlerine her zaman güvendiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un kulüp başkanı Fatih Özgökçen, Türk hakemlerine her zaman güvendiklerini söyledi.

Özgökçen, AA muhabirine, şimdiye kadar hakemlerle alakalı çok fazla konuşmadıklarını, Türk hakemlerine her zaman güvendiklerini belirtti.

Sürekli aynı hataları yapan hakemlerin "dinlendirilmesi" gerektiğini kaydeden Özgökçen, şöyle konuştu:

"Bazı maçlarda bazı takımlara devamlı aynı hatalar yapılıyorsa bu hakemlerin kötü niyetli olduğu farz edilip dinlendirilmesi gerekiyor. Tabii ki insanın olduğu yerde hatalar da olabilir. Takdir hakları eşit şekilde kullanıldığı takdirde, bu hakemlerimizin biraz daha eğitimleri sağlanarak Türk futboluna faydalı hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kötü niyet olmadığı müddetçe takdir hakları eşit kullanıldığı takdirde herhangi bir problem çıkmayacağı kanaatindeyiz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını değerlendiren Özgökçen, "Her zaman için Türk hakemlerine güveniyoruz. Bu noktada da Kulüpler Birliği, federasyon başkanımız ve yöneticiler nezdinde çalışmalar devam ediyor. Umut ediyorum ki ortak bir paydada birleşilip güzel bir sistem ortaya çıkarılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özgökçen, sezon başından beri sadece bir mağlubiyet yaşadıklarına dikkati çekti.

Son dönemlerde seyir zevki yüksek bir oyun sergilediklerini ve bunu da devam ettirmek istediklerini vurgulayan Özgökçen, "Aslında Konyaspor'un oyun kalitesine bakıldığı zaman belki 3-4 puan daha fazladan alması gerekirdi ama futbol bu, puan da kaybedebiliyorsunuz. Netice itibarıyla Konyaspor'un oyunundan memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Seyircimizin desteğiyle 3 puan almayı hedefliyoruz"

Fatih Özgökçen, bütün karşılaşmalara olduğu gibi Fenerbahçe maçına da galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Futbolcuların bütün maçlara aynı özveriyle hazırlandığını vurgulayan Özgökçen, "Fenerbahçe maçı da bizim için aynı kategoride. İnşallah seyircimizin desteğiyle 3 puan almayı hedefliyoruz. Takımımız geçmiş haftalara da bakıldığında üst düzey bir oyun sergiliyor. İnşallah galip geleceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

Özgökçen, Fenerbahçe'nin iki haftadır mağlup olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de tabii ki birtakım serzenişler olabilir. O Fenerbahçe'nin kendi iç meselesidir. Biz Fenerbahçe'yi burada en güzel şekilde ağırlamayı planlıyoruz. Hakemler noktasında da eşit, adil bir yönetim sergilendiği takdirde herhangi bir problem çıkmaz. Şunu da belirtmeliyim ki Konyaspor, Konya şehrinin bize bir emanetidir. Herhangi bir şekilde hakları halel gördüğü zaman en yüksek tepkiyi en üst seviyede göstermesini de biliriz."

"İç saha yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyoruz"

Fatih Özgökçen, uzun süredir iç sahada mağlup olmadıklarını aktararak, şunları ifade etti:

"Biraz daha iddialı bir söylemde bulunarak, eğer seyircimiz tam anlamıyla destek verirse Konyaspor, oyununun üstüne daha güzel ve kaliteli futbol koyarak, bileğinin sahasında kolay kolay bükülmeyeceğini gösterecektir. İç saha yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında da devam ettirmek istiyoruz. Bu galibiyet serisi ile Konyaspor puan olarak da çok üst seviyelere gelecektir."

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den yerli hakem vurgusu
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den yerli hakem vurgusu
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den yerli hakem vurgusu
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den yerli hakem vurgusu

Fenerbahçe, Konyaspor, Fatih, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den 'yerli hakem' vurgusu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'den "yerli hakem" vurgusu - Son Dakika
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