Spor Kulüpleri Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Spor kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice mutlu bayramlar dileriz." denildi.
Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bayram mesajında "Bayram coşkusu her yanı sardı. Şimdi uzaktakilerin buluşma, küslerin barışma ve herkesin bu büyük mutluluğu paylaşma zamanı. Başta Galatasaray ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin #RamazanBayramı'nı kutluyor, sevinçlerin katlanarak yaşanmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise şunlar kaydedildi:
"Bayramlar, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eder, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz."
Birçok spor kulübü de internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, deprem bölgesinde yaşayan depremzedelerle yapılan yardım kampanyası ve çocuklarla yapılan özel maçlara değinildi. Büyükekşi, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni etti.
Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Bulgar teknik adam, sarı-kırmızılarda maç başına 2.29 puan ortalaması yakaladı. Stoilov'un gelmesiyle birlikte Göztepe, golcü bir takıma dönüşerek 37 gol kaydetti.
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