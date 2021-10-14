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Kuşadası, Açık Su Yüzme Yarışlarına sahne olacak - Son Dakika

Kuşadası, Açık Su Yüzme Yarışlarına sahne olacak

14.10.2021 09:41
Kuşadası, Açık Su Yüzme Yarışlarına sahne olacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek açık su yüzme yarışları 6 Kasım tarihinde Kadınlar Denizi plajında gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek açık su yüzme yarışları 6 Kasım tarihinde Kadınlar Denizi plajında gerçekleştirilecek. Bin 500 ve 3 bin metrelik iki ayrı etapta yüzülecek yarışmalara amatör ve profesyonel 500'e yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Yarışmanın düzenleyicisi konumundaki ÇYDD Kuşadası Şubesi Çilem Karakuş ve Spor Sorumlusu Beden Eğitimi Öğretmeni Bağdagül Şimşek'in başkanlığında, profesyonel açık su yüzme sporcusu Yılmaz Yaşuk ve Kuşadası Belediye Spor Atletizm ve Triatlon Antrenörü Zerrin Üçkardeşler'den oluşan düzenleme komitesi, yarışların planlanması ve parkurların belirlenmesi amacıyla Kuşadası'na gelen TYF Açık Su Teknik Kurul Üyesi Nehir Çakır ile görüştü.

Yarışların sağlıklı ve eksiksiz yapılabilmesi için gerekli altyapının hazırlanması ve önlemlerin alınabilmesi ile ilgili ön görüşmede yarış parkurları da belirlendi. Düzenleme komitesine yarışların sağlıklı şekilde yapılabilmesi için gerekenleri sıralayan TYF Açık Su Teknik Kurul Üyesi Nehir Çakır, düzenleme komitesine alınacak izinler ve federasyon onayı ile ilgili de bilgi verdi.

Bin 500 ve 3 bin metre olmak üzere iki ayrı kategoride yüzülecek yarışlarla ilgili konuşan Bağdagül Şimşek, Kuşadası'nda ilk kez düzenlenecek açık su yüzme yarışlarının Türkiye'nen pek çok noktasına yapıldığını hatırlatarak, 25 yaş üzeri masterlar yarışması olarak düzenlenen yarışlara lisanslı sporcuların doğrudan, lisansı olmayan vatandaşların ise sağlık raporlarıyla gelerek katılabileceğini söyledi. Yarışlar için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Bağdagül Şimşek, "6 Kasım'da gerçekleştireceğimiz yarışmanın Kuşadası'nda geleneksel hale geleceğine inanıyoruz. Yarışma günü Kadınlar Denizinde adeta bir şenlik yaşanacak. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel etkinliğimize bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kuşadası, Açık Su Yüzme Yarışlarına sahne olacak
Kuşadası, Açık Su Yüzme Yarışlarına sahne olacak
Kuşadası, Açık Su Yüzme Yarışlarına sahne olacak
Kuşadası, Açık Su Yüzme Yarışlarına sahne olacak

Kuşadası, 6 Kasım, Aydın, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuşadası, Açık Su Yüzme Yarışlarına sahne olacak - Son Dakika Spor


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