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Letonya-Türkiye - Son Dakika

Letonya-Türkiye

11.10.2021 20:34
Letonya-Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Letonya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: DaugavaHakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis,

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Letonya- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Daugava

Hakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)

Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

2022 FIFA Dünya Kupası, Letonya, Türkiye, İsveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Letonya-Türkiye - Son Dakika Spor


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