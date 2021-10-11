Letonya-Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Letonya-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: DaugavaHakemler: Andreas Ekberg, Fredrik Klyver, Stefan Hallberg (İsveç)Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis,

Son Dakika

Fatih Terim, yeni transfere neşteri vurdu! Taraftarın yuhaladığı futbolcu ilk 11'e girdi

Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız

İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti

9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi

15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı

AK Partili Göksu'dan İmamoğlu'nu zora sokacak ihale iddiası: 2 milyar lira sadece bir kişiye gitmiş