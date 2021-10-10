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"Madalya avcısı" tekvandocu ikizler, başarılarını birlikte çalışmaya borçlu - Son Dakika

"Madalya avcısı" tekvandocu ikizler, başarılarını birlikte çalışmaya borçlu

10.10.2021 11:47

Savunma amaçlı başladıkları tekvandoda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu ikizler Özge ve Öykü Özbey, koleksiyonlarına aralarında olimpiyat derecesinin de bulunduğu yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.

Savunma amaçlı başladıkları tekvandoda ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu ikizler Özge ve Öykü Özbey, koleksiyonlarına aralarında olimpiyat derecesinin de bulunduğu yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.

Ortaokul dönemlerinde, 2014 yılında tekvandoyla tanışıp ilk dönemde savunma amaçlı bu sporu yapan ikizler, kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Türkiye'deki organizasyonlarda şampiyonluk sevinci yaşayan Özge ve Öykü, antrenörlerinin desteğiyle kariyerlerinde başarı basamaklarını tırmanmaya başladı.

Edirne'de 2017'de düzenlenen 19. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde mücadele eden kardeşler, burada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Milli tekvandocular, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası ve Tekvando Dünya Başkanlık Kupası organizasyonlarında hem 2'şer kez şampiyonluk hem de çeşitli dereceler elde etti.

Özge, Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya'da 2018'de organize edilen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıktı. Özge, İspanya'da 2019'da da Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Farklı sıkletlerde çok sayıda Türkiye şampiyonluğuna da ulaşan ikizler, koleksiyonlarını yeni unvanlarla taçlandırmak istiyor.

Genç sporcular, antrenörleri Fuatcan Aldemir öncülüğünde Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra 2024 Paris Olimpiyatları'na da hazırlanıyor.

Öykü: "İkimizin birden derece yapması çok gurur veriyor"

Öykü Özbey, AA muhabirine, aynı branşta kardeşi Özge ile yıllardır omuz omuza çalıştıklarını söyledi.

Tekvandoya kardeşiyle 7 yıldır büyük emekler verdiklerini dile getiren genç tekvandocu, "Tekvandoya savunma amaçlı başlamıştık. Küçüktük, önümüzde hedeflerimiz yoktu o zamanlar. İkizimle birlikte çalıştık. Beraber maçlara gittik. İlk Balkan şampiyonluğumuzu da birlikte elde ettik." diye konuştu.

Öykü, kariyerleri boyunca katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazandıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yedi yıl bizim için zor geçti. Her gün çift antrenman yapıyoruz. Çok zorluklar çekiyoruz. Bu zorlukları çekerken hiç tek başıma değildim. Özge ile her gün antrenman yapıyoruz. Partnerim Özge oluyor. Özge ile olmak beni daha çok mutlu ediyor. Bir organizasyona gidiyoruz, birlikte şampiyon oluyoruz. İkimizin birden derece yapması çok gurur veriyor. Ailemizi ve hocalarımızı da gururlandırıyor. Yeri geldiği zaman mutluluktan ağlıyoruz. Bu sevinci birlikte yaşıyoruz. 20'den fazla madalyam var. Madalyalarımın her birini saklıyorum. Odamızda madalya köşemiz var. Kardeşimle birlikte hepsini oraya koyuyoruz. İkimiz birlikte olduğumuz için çok fazla madalyamız var. Evimiz madalya dolu."

Madalya koleksiyonlarına yeni başarılar eklemeyi hedeflediklerini vurgulayan genç sporcu, "Öncelikle Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Bunun ardından dünya şampiyonu da olup olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. İnşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandırırım. 2024 Paris Olimpiyatları'na çok iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özge: "Bir başarımız olduğunda çok seviniyoruz"

Özge Özbey de ikiz kardeşiyle yan yana olmanın büyük avantaj sağladığını belirtti.

Kardeşiyle aynı kulvarda yarışmanın kendisine hırs kazandırdığını ifade eden milli tekvandocu, "İlk başlarda Öykü benden daha fazla derece alıyordu. Bunun üzerine hırslandım ve ben de derece yapmaya başladım. Antrenmanlarda birlikte maç yapıyoruz. Eksiklerimizi söyleyerek birbirimizi çalıştırıyoruz. Öykü yarışmada puan verdiğinde çok sinirleniyorum. Puan aldığında çok seviniyorum. Bir başarımız olduğunda çok seviniyoruz, ağlıyoruz, gururlanıyoruz." diye konuştu.

Özge, Balkan şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü ile iki kez de Tekvando Dünya Başkanlık Kupası şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatarak, "Benim de kardeşim gibi 20'den fazla madalyam var." ifadesini kullandı.

İlk hedeflerinin hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu aktaran Özge, şunları kaydetti:

"Hocalarımız sayesinde yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Bir sporcunun zirvesi bence olimpiyatlara gidebilmektir. Bizim de orada olmamız ve birlikte gitmemiz gerekiyor. Orada derece alıp bayrağımızı dalgalandırmamız gerekiyor. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacağız. Şu anda puan toplamaya çalışıyoruz. Olimpiyatlarda birincilik hedefliyorum. Öykü ile birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz her zaman birincilik."

Madalya avcısı tekvandocu ikizler, başarılarını birlikte çalışmaya borçlu
Madalya avcısı tekvandocu ikizler, başarılarını birlikte çalışmaya borçlu
Madalya avcısı tekvandocu ikizler, başarılarını birlikte çalışmaya borçlu
Madalya avcısı tekvandocu ikizler, başarılarını birlikte çalışmaya borçlu

Milli Sporcu, Olimpiyat, Milli, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Madalya avcısı' tekvandocu ikizler, başarılarını birlikte çalışmaya borçlu - Son Dakika Spor


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