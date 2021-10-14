Murat Özmekik, Badminton Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday

Murat Özmekik, Badminton Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı.

Murat Özmekik, Badminton Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu açıkladı. Özmekik, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 4 dönemdir Badminton Federasyonu Başkanlığı'nı yaptığını vurgulayarak branştaki gelişmelere dair bilgiler verdi. Türkiye'nin son 3 olimpiyatta badminton branşında temsil edildiğine dikkati çeken Özmekik, "Badminton camiasının desteğiyle halka hizmet hakka hizmet etmek için yola devam etmek istiyorum, bir 3 sene istiyorum. İstikrar için, istikrarlı yükseliş için başkanlığa yeniden adayım. Camiamızın desteğini bekliyorum." ifadelerini kullandı. Özmekik, toplantının ardından katılımcılara badminton seti armağan etti.

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