Batman'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri çerçevesinde 2022-2023 sezonunda Batman'da yapılacak olan her türlü sportif müsabakanın sağlıklı bir şekilde ve uluslararası kurallara uygun olarak yapılması için alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü "İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı" Vali Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü tarafından Batman'da yapılacak sportif müsabakalarda alınması gereken önlemlere ilişkin yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda; 4 Eylül Pazar günü Batman Yeni Şehir Stadı'nda Batman Petrolspor ile Nazili Belediyespor takımları arasında oynanacak maçta alınacak güvenlik tedbirler görüşüldü.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Spordan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ferhat Uraslı, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Abidin Ertaş, İl Genel Meclis Başkanı ve Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş, ilgili kurum müdürleri, Spor Güvenliği Büro Amirliği Temsilcileri, TFF, TSYD ve ASFK temsilcileri katıldı. - BATMAN