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Nasa Doge Menemenspor - Karşıyaka: 1-0 - Son Dakika

Nasa Doge Menemenspor - Karşıyaka: 1-0

27.10.2021 15:59
Nasa Doge Menemenspor - Karşıyaka: 1-0

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Tuncay Ercan (xx), Mert Baykal (xx)NASA DOGE MENEMENSPOR: Murat (xx) - İlyas (xxx), Emre Batuhan (xx), Berkan İbrahim (x) (Dk. 46 Emre Özer xxx), Kerem (xx), Oğuzhan (xxx), Enes (x) (Dk. 76 Ahmet xx), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Tuncay Ercan (xx), Mert Baykal (xx) NASA DOGE MENEMENSPOR: Murat (xx) - İlyas (xxx), Emre Batuhan (xx), Berkan İbrahim (x) (Dk. 46 Emre Özer xxx), Kerem (xx), Oğuzhan (xxx), Enes (x) (Dk. 76 Ahmet xx), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk. 72 Mohamed Sabbah xx), Emir (xx), Muhammed Himmet (xxx) (Dk. 90+1 Umutcan), Enock Barwuah (xx) (Dk. 72 Ndiaye xxxx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - İlyas (xxx), Fatih (xx) (Dk. 46 Caner xx), Batuhan Demirel (x), Özgür (xx), Harun (xx), Sefer (x) (Dk. 66 Batuhan Kara x), Barış Sungur (x), Alperen (xx) (Dk. 66 Mustafa Çalışkan x), Oğulcan (xx) (Dk. 78 Ferdi xx), Okan (x)GOL: Dk. 90 Ndiaye (Menemenspor)SARI KARTLAR: Sefer, Özgür (Karşıyaka)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'ndaki İzmir derbisinde Nasa Doge Menemenspor, Karşıyaka'yı son dakika golüyle yenerek tur atladı: 1-0.Menemen İlçe Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Yeni Buca Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 90'ıncı dakikada Ndiaye attı. Mücadelede Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Menemenspor ve 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Karşıyaka, yedek ağırlıklı kadrolarla sahaya çıktı. Karşıyaka'da 2 maçlık cezası biten Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, takımının başında ilk kez saha içinde yer aldı.13'üncü dakikada Menemenspor gole yaklaştı. İlyas'ın sağ çaprazdan şutuna kaleci Erdoğan parmakların ucuyla müdahale etti, top yan direkten döndü.25'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında sağ çaprazdan Barış Sungur'un şutu yandan auta çıktı.45'inci dakikada Menemenspor'da Enes'in kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta Erdoğan topu kontrol etti.İlk yarı golsüz bitti.51'inci dakikada Menemensporlu Muhammet Himmet'in sağdan ortasını ceza sahasında Karşıyaka defansının arısından kontrol eden Enock Barwuah'ın zayıf şutu kaleci Erdoğan'da kaldı.56'ncı dakikada Karşıyaka gol kaçırdı. İlyas'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Caner'in kafa şutu önce kaleci Murat, ardından direkten döndü.90'ıncı dakikada sağ kanattan Emre Özer'in kullandığı köşe vuruşunu Ndiaye kale önünden kafayla ağlara yollayıp skoru belirledi: 1-0.BALOTELLI'NIN KARDEŞİ SAHADA

Menemenspor'da sezon başında Adana Demirspor'dan kiralanan dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, Türkiye'deki kariyerinde ilk kez bu maçta forma giydi. Adana temsilcisinde oynayan ağabeyi gibi santrfor olarak görev yapıp sarı-lacivertlilerin Spor Toto 1'inci Lig'deki maçlarında hiç kadroya giremeyen Barwuah, Karşıyaka önünde 72 dakikada sahada kalıp ardından yerini Ndiaye'ye bıraktı. 28 yaşındaki Enock Barwuah, sezon başında ağabeyiyle birlikte Türkiye'ye gelmeden önce kariyerinde son olarak İtalya'da 2017-2018 sezonunda 4'üncü Lig takımlarından Ciliverghe Mazzano'da 1 kupa maçına çıkmıştı.


- İzmir

Mert Baykal, Emre Özer, Karşıyaka, NASA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nasa Doge Menemenspor - Karşıyaka: 1-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nasa Doge Menemenspor - Karşıyaka: 1-0 - Son Dakika
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