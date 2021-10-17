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Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı - Son Dakika

Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı

17.10.2021 11:26
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı

Türkiye'de ikinci kez yine Alanya'da düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları serisi Oceanman başladı.

Türkiye'de ikinci kez yine Alanya'da düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları serisi Oceanman başladı. Yarışlarda iki gün boyunca 24 ülkeden 1100 sporcu mücadele edecek. Günün ilk startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi.

Oceanman Türkiye; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Keykubat sahilinde başlayan ilk gün yarışlarından 500 metre 'Oceanman Kids' çocuk mücadelesine 90 sporcu katıldı. Yarışa katılan tüm sporculara madalya verildi.

Takım yarışlarında ilk üç

34 takımdan 102 sporcu takım kategorisinde mücadele etti. Takım yarışları erkeklerde 29 dakika 47 saniye ile birinci Baydırmanlar takımı, 33 dakika 39 saniye ile ikinci Alanya Yüzme 2 takımı ve 34 dakika 58 saniye ile üçüncü Ocean Turkey 2 takımı oldu. Kadınlarda 32 dakika 41 saniye ile Rus Team birinci, 33 dakika 32 saniye ile Woman Power takımı ikinci ve 35 dakika 26 saniye ile Alanya Yüzme 3 takımı üçüncülüğü elde etti. Karışık (mixed) takımlarda ise 32 dakika 6 saniye ile birinci Ejderyalar takımı, 35 dakika 9 saniye ile ikinci Wolfpack Sport Clup 4 takımı ve 40 dakika 7 saniye ile üçüncü Deniz Aslanları takımı oldu.

Kadın ve erkeklerde birinciler

Oceanman 2 kilometre yarışlarında 269 sporcu yarıştı. Kadınlarda şampiyon 26 dakika 18 saniye ile Türkiye'den katılan Victoria Güneş, 29 dakika 26 saniye ile ikinci Rusya'dan Irina Solomanita ve 31 dakika 15 saniye ile üçüncü yine Rusya'dan Daria Firsova oldu. Erkeklerde ise galibiyeti 26 dakika 44 saniye ile Ukrayna'dan katılan Viacheslav Semhaikin, 28 dakika 49 saniye ile ikinciliği Rusya'dan Andrey Yerofeyev ve 31 dakika 49 saniye ile üçüncülüğü bir başka Rus sporcu Aleksey Gogonov elde etti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Eski Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın, Oceanman CEO'su Fermin Egido, Organizasyon Direktörü Alper Şensan ve Gençlik Spor Müdürlüğü'nü temsilen Sami Açıkalın verdi.

En yaşlı sporcular yarışa damga vurdu

Her yaştan ve her seviyeden yüzücülerin yarıştığı organizasyonda en yaşlı çift yarışa damga vurdu. 70+ erkekler kategorisinde 1 saat 15 dakika 14 saniye ile yarışı tamamlayan Sami Gemicioğlu ve 70+ kadınlar kategorisinde 50 dakika 35 saniyelik süre ile yarışı tamamlayan Rabia Sevil Gemicioğlu çifti izleyenlerden büyük alkış aldı.

Hava şartlarının değişmesi sebebiyle bugün 5 k ve 10 k yarış parkurlarında zorunlu değişiklik yapıldı. Yarışlar Keykubat Plajı'nda gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı
Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı

Alanya Belediyesi, Türkiye, Alanya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oceanman Türkiye 2021 Alanya' da başladı - Son Dakika Spor


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