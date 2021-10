Orduspor 1967: 1-2

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Berkay Salman (xx), Göker Erel (xx)KARŞIYAKA: Yusuf (x) - Cenk (x), Batuhan Demirel (x), Metin (xx) (Dk. 62 Burak xx), Namık Barış (x) (Dk. 63 Ertuğrul xx), Fatih (x) (Dk. 75 Alperen xx), Mustafa Aşan (xx), Özgür (x) (Dk. 63 Sefer x), İhsan Furkan (x), Abdülkadir (x), Okan (xx)ORDUSPOR 1967: Ferhat (xxx) - Ahmet Batuhan (xx), Oğuz (xxx), Mustafa (xxx), Bilal (xx), Görkem Can (xxx) (Dk. 82 Seçim Can), Eray (xx), Volkan (xx) (Dk. 75 Ömercan xx), Metin (xxx) (Dk. 82 Tolga), Cevatcan (xxx) (Dk. 67 Muhammet Can xx), Arda (xx)GOLLER: Dk. 90+6 Alperen ( Karşıyaka ), Dk. 51 Metin, Dk. 89 Oğuz ( Orduspor 1967)SARI KARTLAR: Batuhan Demirel, İhsan Furkan (Karşıyaka), Bilal, Ahmet Batuhan (Orduspor 1967)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, ligin 6'ncı haftasında konuk ettiği Orduspor 1967'ye 2-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 51'inci dakikada Metin ve 89'uncu dakikada Oğuz attı. Karşıyaka'nın tek golü ise 90+6'da Alperen'den geldi. Transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldırıp sezona 12 takviyeyle mutlak şampiyonluk parolasıyla giren, 6 haftada 6 puanla şimdiden zirvenin 9 puan gerisine düşen Karşıyaka'da taraftarlar yenilen ilk golün ardından takıma ve teknik heyete tepki gösterdi. Taraftarlar takımı alkışlarla yuhalarken, teknik direktör Cüneyt Biçer 'i de istifaya davet etti. Yeşil-kırmızılılar, Orduspor'u ise alkışlarla kutladı.Maç öncesi yıllardır karşılıklı dostluk ilişkileri olan iki ekip, yeşil-kırmızılı taraftarların çağrısıyla el ele tribünleri selamladı. Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, Orduspor 1967 Başkanı Savaş Şimşek'e çiçek verdi.Takımda geçen hafta Cenk, Fatih ve yeni transfer Batuhan Demirel'i bu sezon ilk kez oynatan Karşıyaka Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, kadroda değişiklik yapmayıp Ordu önünde aynı ilk 11'i sahaya sürdü. Karşıyaka'da süresiz kadro dışı kaldıktan sonra affedilip Karabük deplasmanına götürülmelerine rağmen rakiple Türkiye Kupası 'nda ve ligde oynanan maçlarda 18 kişilik maç kadrosuna giremeyen Doğukan , Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan , yine kadroda yer almadı. Kadro dışı kalan 4 isimden yalnızca Harun bu maçta 18'e girebilip karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.8'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Orduspor 1967 defansının hatasıyla sağ çaprazda topu kapıp ceza sahasına giren Okan'ın sert şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.26'ncı dakikada gelişen Orduspor atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Cevatcan'ın vuruşu yandan auta çıktı.İlk yarı golsüz bitti.51'inci dakikada konuk takım öne geçti. Karşıyaka defansının hatasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Metin, kaleci Yusuf'u da geçip topu köşeden boş kaleye yolladı: 0-1.89'uncu dakikada soldan defansın arkasına sarkan Oğuz düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.90+6'ncı dakikada Alperen, Ertuğrul'un pasını ağlarla buluşturup santrası yapılmayan golle skoru belirledi: 1-2.

- İzmir