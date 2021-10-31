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Özkan Sümer Futbol Akademisi tanıtıldı - Son Dakika

Özkan Sümer Futbol Akademisi tanıtıldı

31.10.2021 16:03
Özkan Sümer Futbol Akademisi tanıtıldı

Trabzonspor'da futbol oynayan, başkanlık görevinde bulunan ve kulübe şampiyonluk yaşatan teknik direktör Özkan Sümer'in adını taşıyan 'Özkan Sümer Futbol Akademisi' tanıtıldı.

Trabzonspor'da futbol oynayan, başkanlık görevinde bulunan ve kulübe şampiyonluk yaşatan teknik direktör Özkan Sümer'in adını taşıyan 'Özkan Sümer Futbol Akademisi' tanıtıldı.

Akyazı Spor Kompleksi'inde yer alan 'Özkan Sümer Futbol Akademisi', bugün basın mensuplarına tanıtıldı. 108 yatak kapasiteli 48 oda, fitness salonu, yemekhane, derslikler, idari birim ofisleri, 3 adet doğal çim saha, 2 adet suni çim saha, basketbol sahası, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığı tesis, gazetecilere gezdirildi. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da altyapı antrenörleri ve altyapı sporcularının katılımıyla akademiyi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Sağıroğlu, "Özkan Sümer, Türkiye'deki altyapı gerçeğini 50 yıl önce gündeme getiren isimdi. Türkiye genelinde yapılan bu uygulamadan Trabzonspor en çok faydalanan takım oldu. Geçmişteki şampiyonluklarımıza dikkat ettiğimizde hep altyapıdan yetişen sporcularımızla şampiyon olduk. Bugün futbol bir endüstri haline geldi, sürekli üretmek zorundasınız. Bizler de Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde futbolcu yetiştirmek için, üretmek için Türkiye'nin ilklerinden biri olan bu tesisi faaliyete geçirdik. En önemli amacımız altyapıdan futbolcu yetiştirip A takımımızda yararlanmak ve daha sonra dünyaya ihraç etmek" dedi.

Özkan Sümer Futbol Akademisi tanıtıldı
Özkan Sümer Futbol Akademisi tanıtıldı
Özkan Sümer Futbol Akademisi tanıtıldı

Trabzonspor, Özkan Sümer, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Özkan Sümer Futbol Akademisi tanıtıldı - Son Dakika Spor


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