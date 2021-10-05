PFDK'dan Trabzonspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a, internet sitesinden yayınladığı açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle 100 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- AĞRI 1970 SPOR Kulübünün, 29.09.2021 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-KUŞADASISPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- KUŞADASISPOR Kulübü teknik sorumlusu GÜRKAN FERHATOĞLU'nun, 29.09.2021 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-KUŞADASISPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- ÇARŞAMBASPOR Kulübünün, 29.09.2021 tarihinde oynanan ÇARŞAMBASPOR-ALTINDAĞ SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR Kulübünün, 29.09.2021 tarihinde oynanan GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR Kulübünün, Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,5- HACETTEPE SPOR Kulübünün, 30.09.2021 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR-KAHTA 02 SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle FDT'nin 41/3. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun, kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.