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Pınar Karşıyaka zor deplasmanda - Son Dakika

Pınar Karşıyaka zor deplasmanda

22.10.2021 11:55
Pınar Karşıyaka zor deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla 4 maçta 3 galibiyet alıp yalnız son şampiyon Anadolu Efes'e İstanbul'da 1 sayı farkla yenilen zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi 4'te 3 yapan Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla 4 maçta 3 galibiyet alıp yalnız son şampiyon Anadolu Efes'e İstanbul'da 1 sayı farkla yenilen zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi 4'te 3 yapan Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Karataş Şahinbey Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bu maçın ardından FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki liderlik mücadelesinde 26 Ekim Salı günü Baxi Manresa'yı İzmir'de ağırlayacak Karşıyaka, kazanıp Avrupa arenasına moralli çıkmayı hedefliyor.


Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, basketbol, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka zor deplasmanda - Son Dakika Spor


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