Ragbi Federasyonu Başkan Adayı Metin Ejder: "Faaliyetlerimizi ciddiyet ile icra ederek tüm sporcuların adil bir yarış içerisinde olmasını...

- Ragbi Federasyonu Başkanı Metin Ejder: "Faaliyetlerimizi ciddiyet ile icra ederek tüm sporcuların adil bir yarış içerisinde olmasını sağlayacağız"

ANKARA - Ragbi Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde yapacağı başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan Metin Ejder, "Faaliyetlerimizi ciddiyet ile icra ederek tüm sporcuların adil bir yarış içerisinde olmasını sağlayacağız" dedi.

Ragbi Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde yapacağı başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan Metin

Ejder, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Ankara Şubesi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Projelerini yakın zamanda açıklayacağını belirten Ejder, "Yapılacak seçime camianın önemli değerlerinin isteği doğrultusunda katılma kararı aldım. Detaylı paylaşımlar ile yapacağımız çalışmalar ve projelerimizi yakın zamanda tekrar yapacağımız medya ve basın toplantısında spor camiamız ile paylaşacağız. Herkesin ulaşabileceği kapılarımızın sonuna kadar açık olacağı şeffaf-adil bir yönetim anlayışına sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Teknik insan kaynağının ve sporcu sayımızın gelişmesine katkıda bulunacağız"

Sağ duyulu bir tavır içerisinde bulanacaklarını söyleyen Ejder, "Tutarlı, planlı, hesaplı, programlı çalışacağız. Faaliyetlerimizi ciddiyet ile icra ederek tüm sporcuların adil bir yarış içerisinde olmasını sağlayacağız. Sürekliliğini sağlayacağımız projelerimiz ile organizasyonlarımızın ve kulüplerimizin iş birliklerinin artmasının yanı sıra alt yapıların, teknik insan kaynağının ve sporcu sayımızın gelişmesine katkıda bulunacağız. Gelecek 3 yıl İçerisinde gerçekleştirilecek projelerimiz ile federasyonumuzu hesap verilebilirlik ve liyakat anlayışıyla yöneterek maddi olanakları ve etik değerlerimizi yeniden yükselteceğiz. Samimiyet ile her kulübün kendi şartlarını dinleyerek, geliştirecek, paylaşımcı, iletişime açık bir yönetim anlayışı ile camiamızdaki herkese eşit mesafede olacağız. Bu süreçte federasyonumuza ait tüm branşların yapılabileceği tesisler kazandıracağız. Daha önce ülkemize başarılar kazandıran kadın sporcularımıza da tekrar destek vererek, yine ülkemize milli düzeyde büyük başarılar getirmesini sağlayan Kadın Milli Takımlarımızı oluşturacağız" diye konuştu.

"Ragbi camiasının bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek doğru kararı vereceğine inanıyorum"

Birçok organizasyonda etkin rol oynayacaklarını ifade ede Ejder, "Beyzbol, Softbol, Amerikan Futbolu ve Ragbi faaliyetlerini ulusal ve uluslararası etkin temsili ve gerçekten tanıtımını yapacağımız günler çok yakın. Federasyonumuzun uluslararası faaliyetlerinde resmi katılımları sağlayarak milli takımlarımızı hakettiği seviyeye çıkaracağız. Profesyonel Kulüplerin kuruluşundan, üniversitelerdeki organizasyonlardan, sahadaki sportif faaliyetlerden, devlet bürokrasisi ve özel sektörden gelen 30 yıllık tecrübemiz ile kendimize olan güvenimiz ve camiamızın desteğine olan inancımız tamdır. Önümüzdeki adaylık çalışmaları için kısa bir süre olmasına rağmen Beyzbol, Softbol, Amerikan Futbolu ve Ragbi camiasının bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek doğru kararı vereceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.