Red Bull Kart Fight'ta eleme heyecanı 15 şehirde devam ediyor

Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, 10 yıl aradan sonra hızlı bir dönüş yaptı. TOSFED ortaklığında gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'nin 15 şehrindeki 20 noktada elemelere yüzlerce kişi başvururken, Türkiye'nin en hızlısını bulmak için heyecan da devam ediyor.

10 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight büyük bir ilgi ile karşılandı. Kısa sürede yüzlerce kişinin başvurduğu turnuvada heyecan Türkiye'yi sarmaya devam ediyor. Türkiye'nin en iyi karting pilotunu seçmek için 11 Ekim'de İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da başlayan elemeler, Pazartesi itibarıyla 20 noktaya taşındı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen ve 7 Kasım'da sona erecek Red Bull Kart Fight elemeleri, 15 şehirde 20 noktada gerçekleştirilecek ve 40 finalist şampiyonluk hayallerini sürdürecek.

En hızlı tur rekorunu elinde tutan finale yükselecek

Turnuvada katıldığı pisteki en hızlı tur rekorunu 7 Kasım'a kadar elinde tutan 1 genel katılımcı ve 1 üniversiteli pilot, 14 Kasım'da Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek Türkiye Finali'nde ülkenin en iyisi olmak için mücadele verecek. Türkiye'nin en hızlı karting pilotlarının arasından şampiyonluğa uzanan isim Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'nde eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak. - İSTANBUL