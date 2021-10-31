Serie A lideri Napoli, 3 puanı tek golle aldı

Puanını 31'e çıkaran Napoli, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Salernitana ise 7 puanda kaldı.

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