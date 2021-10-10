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Son dakika haber: "5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" Bakan Kasapoğlu ve Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika

Son dakika haber: "5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" Bakan Kasapoğlu ve Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti

10.10.2021 00:57
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Edinilen son dakika haberine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki 2 bin rakımlı Dumanlı Tabiat Parkı'nda bu sene 5.'si düzenlenen "Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali"ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki 2 bin rakımlı Dumanlı Tabiat Parkı'nda bu sene 5.'si düzenlenen "Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali"ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Ne engel çıkarsa çıksın, ne tuzaklar kurulursa kurulsun, milletimizden aldığımız güçle daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali"ne üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Festivalde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde çok sayıda önemli yatırımın yapıldığını söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da benzeri yatırımlarla gençlerin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Ne engel çıkarsa çıksın, ne tuzaklar kurulursa kurulsun, milletimizden aldığımız güçle daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bu aziz millet en güzeline, en iyisine layık. Her geçen gün bu çıtayı daha yukarı taşımanın, bu hizmet siyasetini birlikte yürütmenin gayretindeyiz." dedi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanına yapılan eğitim ve spor yatırımlarına değinerek, yeni yatırımların devam edeceğini dile getirdi.

Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında, gençlerimizin birer yuvası, birer eğitim merkezi olan ve bugün açılışını gerçekleştireceğimiz gençlik kamplarımızla, Türkiye'nin dört bir yanında en güzel konforu sunan yurtlarımızla, spor tesislerimizle, her imkanla gençlerimizin yanında, onlar için var olmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz sadece bu vatanın değil, tüm insanlığın, mazlum coğrafyaların umudu. Bu güzel gençlerimizle aramıza hiçbir odağın, hiçbir gücün girmesine de müsaade etmeyeceğiz. Fırsat eşitliğini daha güçlü kılma adına, Türkiye'nin dört bir noktasına yaydığımız spor tesislerimizde bu anlamda antrenörüyle, eğitimcisiyle tüm imkanları sunduğumuz bu merkezlerde, Türkiye'nin yine dört bir yanında şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak yeni sporcularla, bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız. Okçulukta, güreşte, futbolda, basketbolda, yüzme, atletizm ve jimnastikte, her alanda Türkiye'nin gençleri, kadını, erkeği ile Türkiye'nin çıtasını daha yukarı taşıyacak. Bizler de bunun önünü açmada var gücümüzle, bu alandaki hizmetleri büyütmede, gece gündüz demeden tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin yurtları sessiz devrimin birer sembolüdür. Bizler, 'İki günü eşit olan ziyandadır' anlamıyla, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde inşallah bu hizmet kervanını güçlendirerek hep birlikte daha yukarı taşımanın gayretini, bu gençlerimizden aldığımız kuvvetle yapacağız. Yarınlar çok daha anlamlı, çok daha güçlü olacak. Sizlerle gurur duyuyorum. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, gençlerimizden aldığımız enerji, ışık, bize ayrı bir güç veriyor. Bu imkanları sizler inanıyorum ki dinlenmeden, en güçlü, en başarılı şekilde değerlendiriyorsunuz. Bir anınızı heba etmeden, israf etmeden, daha güçlü yarınlara ve bu mukaddes emanetle, inançla, gayretle, iyimserlikle yürüyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da festivalin yapıldığı Dumanlı Dağları'nın her karışında bir hatırasının olduğunu söyledi. Gençlerin yaz havasında geçen festivalin her anını doya doya yaşamasını temenni eden Yıldırım, "Bugün yazdan kalan bir gün var ve bugünü güzel geçirmemiz lazım. Gülerek, eğlenerek, hoşça vakit geçirerek bugünü tamamlamamız lazım. Burası cennetten bir köşe, Dumanlı Dağı bizim çocukluğumuzun geçtiği yer. Dumanlı bizim aşık olduğumuz mekanlardandır. Onun için her zaman, fırsat buldukça buralara geliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dumanlı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ile kız yurdunun açılışı yapıldı.

Kasapoğlu, Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra festival alanında karakucak güreşleri, okçuluk, bisiklet, kano, motokros ve off-road etkinliklerini izledi.

Festivalde katılımcılar daha sonra doğa yürüyüşü yaparak müzik dinletileriyle gönüllerince eğlendiler. - ERZİNCAN

Mehmet Kasapoğlu, Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: '5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali' Bakan Kasapoğlu ve Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber: "5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali" Bakan Kasapoğlu ve Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti - Son Dakika
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