Son dakika haberi... Mesut Özil'in imzalı forması yangınzede Devran'ı mutlu etti

Manavgat yangınında evleri kül olan özel çocuk Devran, Mesut Özil formasına kavuştu.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil'in 10 numaralı imzalı forması ve yollamış olduğu hediyeler Antalya Manavgat Oymapınar Köyü'nde evleri yanmış ailelerden birinin çocuğu olan olan Devran Korkmaz'ı mutlu etti. Forma, tam da Mesut Özil'in doğum gününe denk düşen günde İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir tarafından okumuş olduğu Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teslim edildi. Lise ikinci sınıf öğrencisi olan Devran Korkmaz yangın bölgelerindeki yardım ekipleri isteğin nedir diye sorunca Mesut Özil'in kendi ismine yazılı imzalı Fenerbahçe forması olduğunu söyleyince harekete geçen İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir dünyaca ünlü yıldızın ekibine ulaşarak talebi illetti.

Daha sonra Özil'in özel olarak imzaladığı formanın yanı sıra Devran'a kendi adı yazılı bir forma daha hazırlanarak hayalinin gerçek olması sağlandı.

Bu hayalin gerçek olması için İstanbul'dan Manavgat'a giden Özdemir, "Pırıl pırıl, engel tanımayan bir delikanlının isteğini yerine getirmek bizleri de mutlu etti. İyilik elçisi bir isim Mesut Özil'in doğum günü olan bugünde bu hediyeleri şahsımın vermesi de ayrı bir güzellik" dedi.

Mesut Özil hayranı Devran ise mutluluğunu dile getirirken, yıldız futbolcunun doğum gününü de kutladı. Formayı Özdemir ve okul öğretmenleriyle birlikte Devran'a veren Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ise bu tarz yaklaşımların çok önemli olduğunu söyleyerek Mesut Özil'e bu jesti için Manavgat halkı adına teşekkür etti. - ANTALYA