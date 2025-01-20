Canlı yayında kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın son durumu belli oldu - Son Dakika
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Canlı yayında kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın son durumu belli oldu

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Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın tedavisi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arıkan'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

20.01.2025 10:45
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TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken canlı yayında fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Arıkan'ın son durumu belli oldu.

"BİLİNCİ AÇIK"

Sağlık Bakanlığı Arıkan'ın sağlık durumuyla ilgili, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir" şeklinde bir açıklama yaptı.

ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da doğan Erdoğan Arıkan, Türk spor medyasının sevilen ve tanınan isimlerinden biridir. Çocukluk yıllarını Gölcük, Kocaeli'de geçiren Arıkan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak medya kariyerine başlayan Arıkan, TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. Ardından spor spikerliği alanına yönelen Arıkan, dünya çapında büyük organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Şimdiye kadar 6 Dünya Kupası, 5 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 3 Olimpiyat Oyunları'nda spikerlik yapan Arıkan, TRT Spor'un vazgeçilmez simalarından biri.

Canlı yayında kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan\'ın son durumu belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Canlı yayında kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın son durumu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Apple User:
    Kriz geçirdiği canlı yayın nerde? böyle habere zokum. 100 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sondakika editör lazımsa beni oturtun koltuğa ben siteyi canlandırıyım bu adam dün kriz geçirdi aynı haberi pişirip önümüze koyuyorsunuz beni tek yetkili yapın sizi en yeni en taze haberlere boğayım 3 16 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş:
    geçmiş olsun iyi insan 14 1 Yanıtla
  • Ali Veli:
    TRT deki tek adam. geçmiş olsun 2 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    hikaye 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Canlı yayında kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın son durumu belli oldu - Son Dakika
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