"Sporun Enleri Ödül" töreni düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa organize edilen "Amatör Spor Haftası" Malatya'da da düzenlenen etkinliklerle sona erdi. Programda, "Sporun Enleri Ödül" töreni de düzenlendi.

4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında, Bilardo, Tenis, Badminton, Masa Tenisi, Satranç, Yüzme, Eskirim, Basketbol, Atletizm branşlar da şehrin birçok noktasında spor salonlarında spor alanlarında müsabakalar ve etkinlikler düzenlendi. Merkez Spor Salonun da bugün yapılan kapanış ve "Sporun Enleri Ödül" Töreni ile "Amatör Spor Haftası" sona erdi.

Amatör Spor Haftası Sporun Enleri Ödül Törenine, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya ASKF Yönetimi, spor taban birlikleri, il temsilcileri, spor uzmanları, antrenörler ve 2021 yılında Türkiye Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonalarında derece alan sporcular katıldı.

Programda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, spor etkinlikleriyle ilgili bilgi vererek, "Amatör Spor Haftası adından da anlaşılacağı üzere ilimizde de sportif faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yeni başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabakalar düzenlenmesi, başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması amacıyla bu haftayı çok yoğun geçirdik. Spor alt yapısını daha da güçlendirmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bilardo, Tenis, Badminton, Masa Tenisi, Satranç, Yüzme, Eskirim, Basketbol, Atletizm branşlar da şehrimizin birçok noktasında spor salonlarımızda spor alanlarımızda müsabakalar düzenledik, farkındalık oluşturduk. Enerji dolu bir hafta geçirdik. Bizlerin de üzerine düşen sporu en iyi noktaya getirmek. Gençlerimizi madde ve teknoloji bağımlılığından uzak tutarak hayatı dolu dolu sporla, sosyal aktivitelerle spor salonlarımız da gençlik merkezlerimiz de geçirmelerini sağlamak. Bu haftayı dolu dolu geçmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyor, spor dolu sağlıklı günler diliyorum" dedi.

MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir de sporun önemine temas edip, "Amatör Spor Haftası" na katılıp da başarı gösteren sporcuları tebrik etti.

Daha sonra 2021 yılında Türkiye Şampiyonalarında ve Avrupa Şampiyonalarında derece alan sporculara ve antrenörlerine plaket ve başarı belgesi taktim edilerek hatıra fotoğrafı çekilerek tören sona erdi. - MALATYA