Sümer Stadı sentetik çim olacak

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Sümer Stadı zemininin sentetik çim olacağını ve tribünlerin de yenileceğini açıkladı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Sümer Stadında zemin yenileme yapılacağını ve zeminin sentetik çim olacağını söyledi. ASKF'nin projesinin Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından kabul gördüğünü ifade eden Mutlu Önal; "En büyük hedefimiz sentetik saha yapılması ile ilgili çalışmalarımız var. Zemin çim tamam, çok iyi ama bakımı zor. Hem sahalarımız yetersizdi. Projenin taslağını yaptık ve Büyükşehir Belediyemize yönlendirdik. Çizmiş olduğumuz proje Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara'ya gitti. Spor Toto Genel Müdürümüzle Mehmet Özhaseki bakanımız görüştü, ardından biz yönetim olarak oraya gittik. Sümer Tesislerindeki bir sahamızı sentetik saha yapacağız. Bunun onayı geçti. İki tane yeni tribün yapılacak. İki sahanın ışıklandırması yapılacak. 4 adet bir tarafa, 4 tane bir tarafa olmak üzere 8 tane soyunma odası, hakem odaları, kantin olacak, mescit yapılacak. Bireysel sporlar için 120 metrekare alanımız olacak" dedi. - KAYSERİ