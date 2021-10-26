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Süper Lig'de 10'uncu haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de 10'uncu haftanın ardından

26.10.2021 10:05
Süper Lig'de 10'uncu haftanın ardından

Derbide gülen taraf Beşiktaş olduHaftanın olayı: Çaykur Rizespor galibiyetle tanıştıSumudica ve Emre Belözoğlu'ndan 2'de 2Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi sona erdiSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Süper Lig'de 10'uncu hafta dün akşam oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ile sona erdi.

Derbide gülen taraf Beşiktaş oldu

Haftanın olayı: Çaykur Rizespor galibiyetle tanıştı

Sumudica ve Emre Belözoğlu'ndan 2'de 2 Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi sona erdiSezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Süper Lig'de 10'uncu hafta dün akşam oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ile sona erdi. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 24 gol atılırken 2.4 ortalaması yakalandı.Süper Lig'de bu hafta oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan haftada deplasmanda kazanan takımlar ise Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor oldu.HAFTANIN OLAYI: ÇAYKUR RİZESPOR GALİBİYETLE TANIŞTISüper Lig'de 9 hafta sonunda galibiyet alamayan tek takım konumunda bulunan Çaykur Rizespor, 10'uncu haftada bu kötü seriyi sonlandırmayı başardı. Evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Karadeniz ekibi, 90+8'inci dakikada Selim Ay'ın attığı gol ile rakibini 2-1 yenmeyi başardı ve bu sezonki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor, ligin 11'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.DERBİDE GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ OLDUSüper Lig'in 10'uncu haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, 35'inci dakikada Cicaldau'nun golüyle öne geçse de 39 ve 64'üncü dakikalarda Larin'in gollerine engel olamadı. Galatasaray, 81'inci dakikada Mohamed ile penaltı atışından yararlanamayınca siyah-beyazlı ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 20'ye yükselterek averajla haftayı 3'üncü sırada kapattı. Beşiktaş, bu galibiyetle Vodafone Park'ta ezeli rakibine karşı yenilmezlik serisini de devam ettirdi. Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta rakibine karşı oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.SUMUDICA VE EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 2'DE 2Süper Lig'de 8'inci hafta sonunda teknik direktör değişikliğine giden iki takım Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörleri ile 2'de 2 yapmayı başardı. Aykut Kocaman'ın yerine Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 9'uncu haftadaki 3-2'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından geçtiğimiz hafta da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 2'nci maçından da galibiyetle ayrıldı.Yeni Malatyaspor'da ise İrfan Buz'un yerine teknik direktörlük görevini devralan Rumen teknik adam Marius Sumudica, 9'uncu haftada deplasmandaki Adana Demirspor galibiyetinin ardından geçtiğimiz hafta da iç sahada 2-1'lik Altay galibiyetiyle birlikte 2'de 2 yapmayı başardı.Medipol Başakşehir ligin 11'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk ederken, Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak.KASIMPAŞA'DA CİHAT ARSLAN DÖNEMİ SONA ERDİSüper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibi, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bu ayrılıkla birlikte 10'uncu hafta sonunda Süper Lig'de görevine son verilen teknik direktör sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Süper Lig'de 10'uncu haftanın ardından
Süper Lig'de 10'uncu haftanın ardından
Süper Lig'de 10'uncu haftanın ardından
Süper Lig'de 10'uncu haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig, Cihat Arslan, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 10'uncu haftanın ardından - Son Dakika Spor


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