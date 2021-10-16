Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

45+ 4. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisindeki ortasında Kayode kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 2-2

41. dakikada Doğukan , ceza sahası dışında kazandığı topu içeri sürerek sert bir şutla filelere gönderdi. 1-2

20. dakikada ceza sahası dışında topa hakim olan Hakan, topu ceza sahası içerisine sürüp Sivas kalesini hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.

9. dadikada Gradel'in ceza sahası içerisine ortaladığı top defansa çarptı. Dönen topu Caner kafa ile yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

Süper Lig'in 9. haftasında DG Sivasspor , sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

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