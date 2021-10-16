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Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

16.10.2021 17:04
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. haftasında DG Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 9. haftasında DG Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

5. dakikada Gradel sol kanattan geliştirdiği atakta ceza saha çizgisine yakın noktadan vurdu top kaleci Boffin'de kaldı.

9. dadikada Gradel'in ceza sahası içerisine ortaladığı top defansa çarptı. Dönen topu Caner kafa ile yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada ceza sahası dışında topa hakim olan Hakan, topu ceza sahası içerisine sürüp Sivas kalesini hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Fredy'in sert vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

41. dakikada Doğukan, ceza sahası dışında kazandığı topu içeri sürerek sert bir şutla filelere gönderdi. 1-2

45+ 4. dakikada Uğur'un ceza sahası içerisindeki ortasında Kayode kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Samet Çiçek xxx, Yusuf Bozdoğan xxx

DG Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx, Goutas xx, Caner xxx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Ulverstad xx, Jorge Felix xx, Pedro xx, Gradel xxx, Kayode xxx

Yedekler: Ali, Cofie, Yatabare, Sefa, Camara, Erdoğan, Kerem, Koray, Azubuike, Özkan

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

F.T. Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Naldo xx, Kudriashov xx, Güray xx, Hakan xx, Amilton xx, Fredy xxx, Doğukan Sinik xxx, Crivelli xx

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır, Eren, Nuri, Haji Amir, Milosevic, Mukairu, Ufuk, Ghacha, Gökdeniz

Teknik direktör: Alfons Groenendijk

Goller: Caner (dk. 9), Kayode (dk. 45+4)(DG Sivasspor), Fredy (dk. 24), Doğukan Sinik (dk. 41) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bünyamin, Boffin (Antalyaspor) - SİVAS

Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig: Sivasspor: 2 Antalyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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