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Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım - Son Dakika

Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım

06.10.2021 15:31
Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım

Suriye'deki iç savaştan kaçan genç boksör Ali Altabr, gözünü olimpiyatlara dikti.

Suriye'deki iç savaştan kaçan genç boksör Ali Altabr, gözünü olimpiyatlara dikti.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2014 yılında eşi ve 3 çocuğunu alarak Türkiye'ye sığınan Altabr ailesi, 7 yıldır Yalova'da huzur içerisinde yaşıyor. Babası Hussein (49), annesi ve 3 kardeşiyle yaşayan Yalova İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali, 9 ay önce boks sporuna ilgisi sebebiyle antrenör Oğuz Balı'ya başvurdu. Ücretsiz kabul edilen ve antrenörünü utandırmayan Ali, eğitimlerin ardından eylül ayında Elazığ'da yapılan Ahmet Uygur Türkiye Gençler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldı. 48 kiloda karşılaştığı rakiplerini yenen, finalde başarılı olmasına rağmen gümüş madalya ile yetinen Ali, henüz ilk turnuvasından madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Ailesi ve antrenörüne ilk gümüş madalyayı getirmenin sevincini yaşayan Ali, odasını süsleyen Türk Bayrağı'nın yanında madalyasını sergiliyor.

Ülkesindeki iç savaşın bitmesi durumunda vatan hasretini dindirmek isteyen babasından farklı olarak, büyüdüğü Türkiye'yi vatan olarak gören Ali, Türk vatandaşı olabilmek için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etti. Kendisine kucak açan Türkiye'ye borcunu Milli Takım'a girerek uluslararası turnuvalarda alacağı madalyalarla ödemek isteyen Ali, bunun için aralıksız antrenman yaparak kendini hazır tutuyor.

Ali Altabr, kendisini ücretsiz şekilde çalıştıran antrenörü sayesinde kısa sürede boksta iyi bir seviyeye geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Altabr, "Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. Babam orada devlet memuruydu. Şu an bir oto yıkamacıda çalışıyor. Burada okuyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki insanlar çok iyi ve burada ırkçılıkla hiç karşılaşmadım. Ailece çok mutluyuz" diye konuştu.

"İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Henüz ilk turnuvasında gümüş madalya almasının kendisini çok mutlu ettiğini de anlatan Altabr, şöyle konuştu:

"8 ay gece gündüz durmadan çalıştım. Çünkü inandım yapabileceğime. İnşallah daha çok başarılar elde edeceğime inanıyorum. İlk turnuvam olduğu için çok heyecanlıydım. Tecrübem yoktu ve ikinci maçta ancak heyecanımı atabildim. Çeyrek ve yarı finale çok rahat çıktım. Hayalim Paris ve Los Angeles olimpiyatlarına katılmak. Orada Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. 2024, 2028 ve 2032'deki olimpiyatlara katılmak, orada İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Şu an Türk vatandaşlığım yok ama başvuruda bulunduk. Heyecanla bekliyorum. Milli takıma henüz giremedim. İnşallah olursa milli takıma da gireceğim. Türkiye'yi Avrupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum."

Yalova'nın 35 yıldır gelmeyen madalyasını 8 ayda getirdi

8 yıldır Yalova'da boks antrenörü olarak hizmet verdiğini anlatan Oğuz Balı ise, hedeflerinin Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu ifade etti. Ali'nin Türkiye ikinciliği elde ederek büyük başarı elde ettiğine vurgu yapan Balı, sporcusunun gelecekte Türkiye'yi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarıyla temsil edeceğine inandığını belirterek, "Ali'nin bunları yapabilmesi için vatandaşımız olması gerekiyor. Suriye'den ailesi bin bir zorluklarla buraya göç etti. Biz aileyi ve sporcuyu boks sayesinde iyi bir yerlere getirmek istiyoruz. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil ederek altın madalya kazanacağına inanıyorum. Çünkü o yetenek, azim ve hırs Ali'de var. 8 yıldır antrenörlük yapıyorum ve önceki sporculuk dönemim de dahil 8 ay gibi kısa bir sürede bu kadar büyük başarı yakalandığını görmedim. 8 ayda çok iyi bir seviyeye geldik. Yalova'nın 35 yıldır gelmeyen madalyasını 8 ayda getirdi. Bunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Oğlunun elde ettiği başarının kendisini gururlandırdığını aktaran baba Hussein Altabr ise, "Oğlumdan bu başarıyı bekliyordum. İnşallah daha da büyük başarılar elde edecek. Biz vatandaşlık başvurumuzu yaptık. Heyecanla sonucu bekliyoruz. İnşallah Türk vatandaşı olup milli takıma gider ve ileride Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya kazandığı zaman Türk milletine karşı borcumuzu ödemiş olacağız" dedi. - YALOVA

Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım
Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım
Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım
Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım
Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım
Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım

Türkiye, Suriye, Yalova, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Suriyeli Ali'nin hedefi milli takım - Son Dakika Spor


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