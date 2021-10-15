Üye Girişi
Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek - Son Dakika

Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek

15.10.2021 17:33
Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek

Kızak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum'da düzenleniyor.

Kızak Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası Erzurum'da düzenleniyor. Tanıtımı yapılan yarışmanın ilk startı yarın verilecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Kızak Federasyonu'nun düzenlediği yarışmanın tanıtımı Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde geçekleşti. 15-16-17 Ekim tarihlerinde geçekleşecek ve ilk startın yarın verileceği yarışma için Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu'dan gelen toplam 50 kulüp 100'e yakın sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Şampiyona öncesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde Kızak Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan'ın da katılımıyla seremoni düzenlendi. Düzenlenen tanıtım programının sonunda ise milli kazıkçılar mini bir kızak gösterisi yaptı.

Yarışma öncesi Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Tekcan, Erzurum'un kızak yarışlarında bir lokomotif olduğunu ifade ederek, "Erzurum'da güzel bir yarışma düzenleyeceğiz. Erzurum ve Kars bu dalın lokomotiflerinden. Kayak Merkezlerinin bulunduğu her yerde aktif sporcularımız var. Dünya klasmanında da belli bir yerdeyiz. İlk 7 arasında yer alıyoruz. Erzurum'da yeni bir pist yapılıyor. Burası faaliyette girene kadar bir şampiyona Sarıkamış'ta diğer şampiyonayı ise burada yapmayı planlıyoruz. Çok sayıda sporcumuz var. 200'e yakın kulübümüz bulunuyor" dedi.

Konuşmaların ardından yarışma öncesi sporcular ve federasyon yetkilileri hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek
Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek
Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek
Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek
Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek

Kastamonu, Türkiye, Erzurum, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı 17:26 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler 17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı 17:10 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı 16:52 İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var 16:27 Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin 15:44 Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı 15:22 Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart 14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Son Dakika Haberleri
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:13 AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı
17:10 6 ay kalacaklar! Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine çıkacak ekibini tanıttı
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
17:06 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik
16:43 Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti
16:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili yorum: Yargıya müracaat ettik
16:13 Cezaevinden izinli çıktı, yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldürdü
16:13 İsrail'de umut veren vaka tablosu: Koronavirüs 4 aylık süreçte yüzde 80 oranında düştü! İşte başarının üç sırrı
Uluslar Ligi finaline damga vuran gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor Uluslar Ligi finaline damga vuran gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor         
17:33
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi         
17:17
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik         
17:07
Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti         
16:43
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım         
16:17
Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı         
15:26
Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz         
14:54
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı         
14:32
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 17:39:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tekerlekli kızak yarışları Erzurum'da nefesleri kesecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement