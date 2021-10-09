TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'un 6. haftasında Osmaniyespor FK, Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olarak evinde ilk yenilgisini aldı.

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