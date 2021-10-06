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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme

06.10.2021 10:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı Norveç ve Letonya maçlarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı Norveç ve Letonya maçlarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Nihat Özdemir, bir dizi ziyaret için geldiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçları öncesi değerlendirmede bulundu.

Ay-yıldızlı ekipte teknik direktör değişikliğine gidildiğini hatırlatan Özdemir, "Biliyorsunuz Sayın Şenol Güneş'ten sonra Sayın Stefan Kuntz'u göreve getirdik. Yeni milli takım kadrosunu topladık. Riva'da çalışmalara başladılar. 8 Ekim'de Norveç'le çok önemli bir maça çıkacağız. Ardından da Letonya'ya gideceğiz. Orada da önemli bir maçımız var. 8 Ekim ve 11 Ekim'de milli takımımız için çok önemli iki maçımız var. İnşallah bu iki maçı galibiyetle bitirirsek, gruptan birinci çıkma şansımız dahi olabilir. 11 Ekim'de biz Letonya ile oynarken, Hollanda da Norveç ile karşılaşacak. Bu şekilde gurubun birinci ve ikincisini belirleyecek bir milli maç haftasını geride bırakmış olacağız. Norveç maçını alırsak lider de çıkabiliriz, ikinci olarak da çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 8 haftanın geride kaldığını da dile getiren Nihat Özdemir, " Fenerbahçe, Galatasaray Trabzonspor ve Beşiktaş, hepsi şu anda liderlik için büyük bir mücadele veriyor. Süper Lig'de çok önemli, mücadeleci maçlar seyrediyoruz." diye konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme

Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Norveç, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den milli maçlar öncesi değerlendirme - Son Dakika
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