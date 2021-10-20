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TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü - Ahmet Ağaoğlu ve Servet Yardımcı (1) - Son Dakika

TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü - Ahmet Ağaoğlu ve Servet Yardımcı (1)

20.10.2021 19:49

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri, TFF Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısı, yapılacak değişiklikleri, hakem performanslarını değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri, TFF Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısı, yapılacak değişiklikleri, hakem performanslarını değerlendirdi.

TFF'nin Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki merkezinde gerçekleştirilen görüşmeye TFF adına TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Kulüpleri ise Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, 1. Lig Kulüpler Birliği ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu temsil etti.

Toplantının ardından Servet Yardımcı ile Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkiliye, toplantıdan erken ayrılan Burak Elmas hariç diğer isimler de eşlik etti.

Amaçlarının Türk hakemliğinin imajını eski günlerine döndürmek olduğunu aktaran Yardımcı, "Kulüplerimizin Türk hakemliği ve MHK işleyişiyle ilgili önemli şikayetleri oldu. TFF olarak bu şikayetlere, serzenişlere kayıtsız kalmayacağımızı değerli başkanlarımıza ilettik ve çok önemli bir adım attık. Beraberce ortak çalışma grubu oluşturduk. En kısa zamanda kısa, orta ve uzun vadede aksiyonları alacağımızı taahhüt ettik. Amacımız tamamen Türk hakemliğinin imajını eski günlerine döndürmek." diye konuştu.

Şeffaf ve sağlıklı bir yapı kurmak istediklerini dile getiren Servet Yardımcı, "Durum tespiti ve hangi konularda nasıl hareket edeceğimizle ilgili ortamı kulüplerimizle oluşturduk. Sistemin işleyişiyle ilgili nasıl bir iş birliği oluşacağını çalışma grubu ortaya çıkaracak. TFF, bununla ilgili en sağlıklı ve şeffaf yapıyı yönetim kurulundan geçirecektir. Bununla ilgili irademizi ortaya koyduk. Türk futbolunun selameti ve geleceği için çalışmaları beraberce yapacağız. Biz, birlikte karar veriyoruz. TFF Yönetim Kurulu da bunu onayarak yürürlüğe koyacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: "Sorunların çözülmesi konusunda umutluyuz"

Ahmet Ağaoğlu, TFF ile MHK ve hakemler konusunda hemfikir olmalarının sorunları çözme konusunda kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Bir süredir federasyon ile çalışma ve iş birliği halinde olduklarını aktaran Ağaoğlu, "Türk futbolunun kronikleşmiş haline gelen MHK yapısı, kararları, gözlemciler, hakem kararları, atamalar ve bunları içeren problemlerle ilgili federasyonumuzla aynı düşünce yapısına sahip olmamız, geleceğe yönelik bu sorunların çözülmesi konusunda bizleri umutlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MHK konusuyla ilgili ikinci kez toplandıklarını ve yaklaşık 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Görüşlerimizi, sıkıntıları, sorunları ve çözüm önerilerimizi federasyonumuzla paylaştık. Aynı görüş içindeyiz. Bunların içinde kısa ve orta vadede atılması gereken adımlar var. Bu adımlarla alakalı olarak kendi aramızda belirlediğimiz daraltılmış bir çalışma grubuyla önümüzdeki hafta başı bir araya geleceğiz. Çalışmalar neticesini belirlediğimiz takvime bağlı olarak federasyonumuzun yönetim kuruluna sunacağız. Bu tür problemlerin ortadan kalkması için, Türk futbolunun selameti açısından federasyon ve kurullarla birlikte istişare ettiğimiz takdirde çok önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız tespitler ve sorunlar konusunda federasyonun yönetim kurulu üyelerinin bizimle aynı bakış açısına sahip olmaları sayesinde, problemleri çözüme ulaştırarak Türk futbolunun kronikleşen sorunlarını ortadan kaldıracağız."

Ağaoğlu, toplantıda MHK Başkanı Serdar Tatlı veya başka kişilerin isimlerinin gündeme gelmediğini belirterek, "Şahıslarla alakalı olarak hiçbir şekilde bir konu gündeme gelmedi. Burada sıkıntımız kişilerle bağlantılı değil, sistemdeki sıkıntıların neticesinde ortaya çıkan sorunlarla alakalı." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın majör liglerinde de hakem kararlarının tartışıldığını aktaran Ağaoğlu, "Hakem kararlarının konuşulmaması mümkün değil. Oradaki yapılarla bizim mevcut MHK yapısı arasında çok büyük farklılıklar var. Sistemi düzeltmek ve kuralları koymak zorundayız. Günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde uygulamaya koymamız gerek." şeklinde görüş belirtti.

TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü - Ahmet Ağaoğlu ve Servet Yardımcı (1)
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü - Ahmet Ağaoğlu ve Servet Yardımcı (1)
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü - Ahmet Ağaoğlu ve Servet Yardımcı (1)
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü - Ahmet Ağaoğlu ve Servet Yardımcı (1)
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü - Ahmet Ağaoğlu ve Servet Yardımcı (1)

Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü - Ahmet Ağaoğlu ve Servet Yardımcı (1) - Son Dakika Spor


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