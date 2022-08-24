Denizlispor toparlanmak istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonun ilk iki maçında Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilip sahasında Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan Altaş Denizlispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasına odaklandı. Başkan Mehmet Uz, takımın mücadelesinden genel olarak memnun olduğunu söyledi.

Takımın eksiklere rağmen gerekeni yaptığını anlatan Başkan Uz, "İlk iç saha maçımızda taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ancak sahadan sezonun ilk puanını alarak ayrıldık. Eksiklerimize rağmen ortaya koyduğumuz mücadele, ileriki haftalarda daha iyi olacağımızın göstergesiydi. Mutlaka toparlanacağız ve çıkışa geçeceğiz" dedi.

- Denizli