Sezon öncesi kamp döneminde fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışırken dizinde ödem oluşan 36 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileşmesinin 7-8 haftayı bulabileceği belirtildi. Ameliyat olmadan tedavi sürecini geçiren gurbetçi golcünün takıma katılmasını dört gözle bekleyen teknik heyet, forvet hattında rekabeti artırarak hücumda daha etkili bir ekip yaratmak istiyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı zorlu Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay 'da geçen sezon yaşadığı sakatlıktan kurtulamayan forvet Deniz Kadah 'ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Sol diz bağlarındaki yırtık nedeniyle geçen sezon Süper Lig'de son 10 müsabakada forma giyemeyen Deniz, bu sezon 1'inci Lig'de ilk 4 maçı kaçırdı.

Kaynak: DHA

Deniz Kadah, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay'da Deniz'in dönüşü uzadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.