Altay'da Deniz'in dönüşü uzadı - Son Dakika
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Altay'da Deniz'in dönüşü uzadı

07.09.2022 12:48
Altay'da Deniz'in dönüşü uzadı

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı zorlu Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da geçen sezon yaşadığı sakatlıktan kurtulamayan forvet Deniz Kadah'ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı zorlu Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da geçen sezon yaşadığı sakatlıktan kurtulamayan forvet Deniz Kadah'ın bir süre daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Sol diz bağlarındaki yırtık nedeniyle geçen sezon Süper Lig'de son 10 müsabakada forma giyemeyen Deniz, bu sezon 1'inci Lig'de ilk 4 maçı kaçırdı.

Sezon öncesi kamp döneminde fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışırken dizinde ödem oluşan 36 yaşındaki futbolcunun tamamen iyileşmesinin 7-8 haftayı bulabileceği belirtildi. Ameliyat olmadan tedavi sürecini geçiren gurbetçi golcünün takıma katılmasını dört gözle bekleyen teknik heyet, forvet hattında rekabeti artırarak hücumda daha etkili bir ekip yaratmak istiyor.


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Kaynak: DHA

Deniz Kadah, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Deniz'in dönüşü uzadı - Son Dakika

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