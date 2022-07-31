Göztepe'de Aytaç dönüyor - Son Dakika
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Göztepe'de Aytaç dönüyor

31.07.2022 13:24
Göztepe'de Aytaç dönüyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın 1 sezon daha kiralanması gündeme geldi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın 1 sezon daha kiralanması gündeme geldi. Yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki oyuncunun Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılılara kiralanan Aytaç Kara, 359 dakika sahada kaldı. Çok fazla forma şansı bulamayan Aytaç'ın bu sezon ise takımın bankosu olacağı ifade edildi. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi Beşiktaş'ın sağ kanadı Ajdin Hasic için de girişimlerini sürdürüyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Aytaç Kara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Aytaç dönüyor - Son Dakika

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