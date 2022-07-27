Göztepe'de İrfan Can'a yol göründü - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de İrfan Can'a yol göründü

27.07.2022 12:15
Göztepe'de İrfan Can'a yol göründü

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminde iki kaleciyi renklerine bağlarken, aylarca kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat'a da yol göründü.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminde iki kaleciyi renklerine bağlarken, aylarca kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat'a da yol göründü. Medipol Başakşehir'den Berkin Özgür ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden Ekrem Kılıçarslan'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda geçen sezon içinde kadro dışı bırakılıp yaz kampında affedilen İrfan Can'ın kesin olarak satılacağı öğrenildi.

ENİS DESTAN'LA TAKASTaraftarın da çok sert tepki gösterdiği 23 yaşındaki kaleci için gelen tekliflerin değerlendirildiği, İrfan Can'ın takasta da değerlendirileceği kaydedildi. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen İrfan Can için Kasımpaşa ve Trabzonspor'la görüşmelerin olduğu iddia edildi. Göztepe yönetiminin son şampiyon Trabzonspor'dan golcü Enis Destan'a karşılık İrfan Can takasını gündeme getirdiği de bildirildi. 20 yaşındaki forvet Enis, geçen sezon Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.


- İzmir
YORUMLAR
500
Trabzonspor, şehir-takım aşkında lider Trabzonspor, şehir-takım aşkında lider Murat Cem Akpınar, kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da Açıklaması Murat Cem Akpınar, kendisini kanıtlamak için Giresunspor'da Açıklaması
Kaynak: DHA

İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de İrfan Can'a yol göründü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:50 İETT otobüsünde skandal! Şoför ve sevgilisi ilişkiye girerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 12:27:26. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'de İrfan Can'a yol göründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement