Göztepe çok hareketli - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe çok hareketli

04.08.2022 10:54
Göztepe çok hareketli

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, transfer dönemini çok hareketli geçirmeye başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, transfer dönemini çok hareketli geçirmeye başladı. Geçen sezon Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayıp hem yönetim hem de teknik ekipte yeni yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, kadrosunu baştan aşağı yenilerken, birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı. Göztepe son olarak dış transferde Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe'nin 5 senelik sözleşme imzalattığı 18 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandı.

İRFAN CAN'DAN 500 BİN EURO

Göz-Göz, kalecisi İrfan Can Eğribayatı ise Fenerbahçe'yi kiralık olarak gönderdi. Geçen sezon taraftarla girdiği tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılan anca bu sezon başında affedilerek kampa dahil edilen 23 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı. Göztepe, 2 yıl önce Adanaspor'dan kadrosuna dahil ettiği İrfan Can transferinden kasasını doldurdu. İzmir ekibi, kiralama bedeli olarak 500 bin Euro kazandı. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunu kullanması halinde Göztepe'ye 1 milyon 200 bin Euro daha ödeme gerçekleştirecek. ATANGA İMZALAYACAK

Dış transferde Emir, Hüsamettin, Berkin, Ekrem, Yunus Emre, Berkay, Uğur Kaan, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Mamah ve Palmer'ı renklerine bağlayan Göztepe, bir yabancı futbolcuyla daha prensipte anlaşma sağladı. Göz-Göz, ABD MLS ekiplerinden Cincinnati'nin kanat oyuncusu Isaac Atanga'yı İzmir'e davet etti. Forvette de oynayabilen Ganalı futbolcunun hafta sonuna kadar kente geleceği ve sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Avrupa'da Danimarka ekibi FC Nordsjaelland forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda Cincinnati'de 25 maça çıkıp 1 gol attı, 2 de asist yaptı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim Fenerbahçe'nin, Slovacko karşısındaki muhtemel ilk 11'i Fenerbahçe'nin, Slovacko karşısındaki muhtemel ilk 11'i Vali Tutulmaz, bakım onarım çalışmalarını inceledi Vali Tutulmaz, bakım onarım çalışmalarını inceledi
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe çok hareketli - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:10:28. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe çok hareketli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement