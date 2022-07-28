Manisa FK golcü Grezda'yı transfer etti - Son Dakika
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Manisa FK golcü Grezda'yı transfer etti

28.07.2022 11:10
Manisa FK golcü Grezda'yı transfer etti

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı golcü Eros Grezda'yı kadrosuna kattı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Kosovalı golcü Eros Grezda'yı kadrosuna kattı. Son olarak Hırvatistan'ın Sibenik ekibinde top koşturan 27 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Grezda, hedefleri olan bir takıma geldiğini belirterek, "Manisa Futbol Kulübü gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Projeleri olan güzel bir kulüpteyim. İnşallah Manisa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yer olan Süper Lig'e hep birlikte taşıyacağız" dedi.


- Manisa
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Kaynak: DHA

Hırvatistan, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK golcü Grezda'yı transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK golcü Grezda'yı transfer etti - Son Dakika
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