Altay enseyi karartmadı - Son Dakika
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Altay enseyi karartmadı

13.08.2022 11:48
Altay enseyi karartmadı

Spor Toto 1'inci Lig'in açılış maçında evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Altay, sezona yenilgiyle başlamasına rağmen 90 dakika sonunda taraftarının alkışıyla moral buldu.

Spor Toto 1'inci Lig'in açılış maçında evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Altay, sezona yenilgiyle başlamasına rağmen 90 dakika sonunda taraftarının alkışıyla moral buldu. Süper Lig'den düştükten sonra 1'inci Lig'deki hedefini kümede kalmak olarak belirleyen ve transfer yasağının etkisiyle sahaya 5 altyapı oyuncusuyla çıkan siyah-beyazlı takım, iddialı rakibi karşısında oyunun bazı bölümlerinde olumlu sinyaller verdi. Maçtan önce antrenman ziyareti yaparak futbolculara moral veren Altay taraftarları, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda da takıma tam destek verdi. Genç futbolcuları her hata yaptıklarında alkışlarla motive eden 12'nci adam, mağlubiyetin ardından tüm takımı tribünlere çağırıp moral aşıladı.

"Olumsuz bakacak bir durum yok, bu takımın transfer yasağı var" diyen Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Elimizdeki oyuncu grubu bu. Çok iyi mücadele ettiler ve iyi oynadılar. İlk defa profesyonel olanlar, 17-18 yaşında oyuncular var. Bu ligde ilk kez oynayanlar var. Tecrübeli futbolcularımız da 15 gün önce idmanlara başladı. Samsunspor gibi ligin en iyi takımlardan biriyle başa baş mücadele ettiler, zaman zaman daha iyi bir görüntü verdik. Final paslarını, sonuca gidecek anları yapamadık. Ben takımın gösterdiği performanstan memnunum. Takım halinde iyi bir görüntü verdik. Her geçen gün üstüne koyarak gideceğiz. Marco, Naderi, Özgür takımla idmanlara başladı. Deniz Kadah da gelecek. Onların katılımıyla daha bir ekip olacağız. İnşallah taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

GENÇLER İLK HEYECANI YAŞADIİzmir temsilcisinde 19 yaşındaki sağ kanat Mehmet Gündüz, Samsunspor karşısında ilk profesyonel maçına çıkarken, önceki yıllarda alt liglerde kiralık oynayan sol kanat Salih ve stoper Kutay, 1'inci Lig'de ilk heyecanlarını yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'in sonunda 2 maça çıkan 16 yaşındaki sol bek Efe de 1'inci Lig'de siftah yaptı. Geçen sezon Süper Lig tecrübesi yaşayan 21 yaşındaki Eren, kanat oyuncusu olmasına rağmen santrfor olarak görev yaptı. Oyuna sonradan giren Yusuf ve Nurettin'le birlikte toplam 7 genç forma şansı buldu. Altay'ın 10 kişilik yedek kulübesi 41 yaşında futbola dönen Murat Uluç dışında tamamı altyapı patentli isimlerden oluştu.


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Kaynak: DHA

Samsunspor, Altay, Spor, Son Dakika

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