Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı

22.07.2022 15:55
Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı

1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı Onur Göçmez imzasıyla yayımlanan açıklamada, Rezerv Lig örnek gösterilerek, gelirlerin arttırılması istendi.

1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı Onur Göçmez imzasıyla yayımlanan açıklamada, Rezerv Lig örnek gösterilerek, gelirlerin arttırılması istendi.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından internet sitesinden yapılan duyuru kapsamında Rezerv Lig'in kurulacağı açıklanmış ve katılan kulüplere çeşitli ödüller ve teşvikler verileceği duyurulmuştur. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'nun kulüplerle diyalog içinde alınan ve kemikleşmiş sorunlara çözüm üretme noktasında kısa sürede atılan adımları memnuiyetle karşılamaktayız. Bilindiği üzere 1. Lig ve Süper Lig arasında elde edilen gelirler bakımında uçurum bulunmaktadır. Bu büyük farktan dolayı geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Kayseri Erciyesspor ve örneklerini çoğaltabileceğimiz birçok büyük camia ya iflas noktasına gelmişlerdir ya da tamamen kapanmışlardır. Bu yüzden bu sıkıntının giderilmesi hususunda 1. Lig Futbol Kulüplerimizin gelirlerinin mutlaka artırılması konusunda çalışmalar yapılması ve giderlerinin de azaltılmasına yardım edilmesi gerekmektedir. 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bilgi amaçlı olarak 1. Lig Kulüplerimizin Naklen Yayın Gelirinden ve Spor Toto İsim Hakkı bu sezon yaklaşık ne kadar kazanacağının tarafımıza bildirilmesi talep etmekteyiz. Bu gelirlerin artırılması hususunda çalışmalar yapılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklemekteyiz. Özellikle 2013 yılından bu yana neredeyse hiçbir artış yapılmayan kulüplerimiz açısından büyük öneme sahip Spor Toto İsim Hakkı gelirlerinin artırılması konusunda artık bir adım atılmasını ve bu gelirlerin günümüz gerçekliklerine uyarlanmasını talep etmekteyiz. Ayrıca bu gelirlere ek olarak herhangi bir mali değeri olmayan Rezerv Lig'de bile başarıyı teşvik eden, galibiyet beraberliğe ve sıralamaya ödül veren Türkiye Futbol Federasyonu'nun, milyonların izlediği, rekabetin ve heyecanın son saniyeye kadar sürdüğü 1. Lig'e de bu tarz teşvikler vereceğinden emin olduğumuzu bilinmesini istemekteyiz. Bunun yanında, 1. Lig Kulüplerimize verilen ancak gerek enflasyon, gerek ise kur artışlarıyla günümüz gerçekliklerinden oldukça uzak yol yardımı ve deplasman giderleri yardımı gibi zaruri ihtiyaçlar konusunda tıpkı Rezerv Lig'de açıklanan rakamlar veya o rakamların üstünde yardımların yapılmasını da beklediğimizi ayrıca belirtmek isteriz. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'na tekrardan başarı diler ve saygılarımızı sunarız."


YORUMLAR
500
Futbol yayın hakları belli oldu! Maçlar nerede yayınlanacak? Futbol yayın hakları belli oldu! Maçlar nerede yayınlanacak? Efeler 09 SFK Turan'ı transfer etti Efeler 09 SFK Turan'ı transfer etti
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 16:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement