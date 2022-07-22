Spor Toto 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı

1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı Onur Göçmez imzasıyla yayımlanan açıklamada, Rezerv Lig örnek gösterilerek, gelirlerin arttırılması istendi.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından internet sitesinden yapılan duyuru kapsamında Rezerv Lig'in kurulacağı açıklanmış ve katılan kulüplere çeşitli ödüller ve teşvikler verileceği duyurulmuştur. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'nun kulüplerle diyalog içinde alınan ve kemikleşmiş sorunlara çözüm üretme noktasında kısa sürede atılan adımları memnuiyetle karşılamaktayız. Bilindiği üzere 1. Lig ve Süper Lig arasında elde edilen gelirler bakımında uçurum bulunmaktadır. Bu büyük farktan dolayı geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Kayseri Erciyesspor ve örneklerini çoğaltabileceğimiz birçok büyük camia ya iflas noktasına gelmişlerdir ya da tamamen kapanmışlardır. Bu yüzden bu sıkıntının giderilmesi hususunda 1. Lig Futbol Kulüplerimizin gelirlerinin mutlaka artırılması konusunda çalışmalar yapılması ve giderlerinin de azaltılmasına yardım edilmesi gerekmektedir. 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bilgi amaçlı olarak 1. Lig Kulüplerimizin Naklen Yayın Gelirinden ve Spor Toto İsim Hakkı bu sezon yaklaşık ne kadar kazanacağının tarafımıza bildirilmesi talep etmekteyiz. Bu gelirlerin artırılması hususunda çalışmalar yapılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklemekteyiz. Özellikle 2013 yılından bu yana neredeyse hiçbir artış yapılmayan kulüplerimiz açısından büyük öneme sahip Spor Toto İsim Hakkı gelirlerinin artırılması konusunda artık bir adım atılmasını ve bu gelirlerin günümüz gerçekliklerine uyarlanmasını talep etmekteyiz. Ayrıca bu gelirlere ek olarak herhangi bir mali değeri olmayan Rezerv Lig'de bile başarıyı teşvik eden, galibiyet beraberliğe ve sıralamaya ödül veren Türkiye Futbol Federasyonu'nun, milyonların izlediği, rekabetin ve heyecanın son saniyeye kadar sürdüğü 1. Lig'e de bu tarz teşvikler vereceğinden emin olduğumuzu bilinmesini istemekteyiz. Bunun yanında, 1. Lig Kulüplerimize verilen ancak gerek enflasyon, gerek ise kur artışlarıyla günümüz gerçekliklerinden oldukça uzak yol yardımı ve deplasman giderleri yardımı gibi zaruri ihtiyaçlar konusunda tıpkı Rezerv Lig'de açıklanan rakamlar veya o rakamların üstünde yardımların yapılmasını da beklediğimizi ayrıca belirtmek isteriz. 1.Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'na tekrardan başarı diler ve saygılarımızı sunarız."