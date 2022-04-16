Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1

16.04.2022 15:50
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor, sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor, sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Mahamadou Ba'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Kehinde vuruşunda top Atilla'da kaldı.

6. dakikada Erdem sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasında uygun durumdaki Anıl'a gönderdi. Anıl gelişine düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

9. dakikada Mahamadou Ba'nın uzaktan kaleyi gönderdiği şutu kaleci Atilla kornere çeldi.

36. dakikada Otoo'nun şutu üstten auta gitti.

41. dakikada Erdem'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şutta top yandan auta gitti.

44. dakikada Balıkesirspor kontra atakta etkili geldi. 3'e 2 pozisyonda Foxi topu Oğuzhan ile buluşturdu. Oğuzhan'ın çaprazdan şutunu kaleci Batuhan güçlükle çeldi.

58. dakikada Doğa'nın uzak mesafeden şutu üstten auta gitti.

59. dakikada Ahmet Sagat'ın sol çaprazdan sert şutu az farkla auta gitti.

67. dakikada Toni Gomis'in pasında Ahmet Sagat'ın dönerek vuruşu az farkla auta gitti.

90. dakikada Erdem'in pasında Hüseyin Kayabey'in şutu az farkla auta gitti.

90+5. dakikada Balıkesirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda top Batuhan'ın eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Ahmet Sagat topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Ferdi Karadoruk xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Doğa İşeri xx, Birol Parlak xx, Anıl Taşdemir xx (Berat Aydoğdu dk. 90 ?), Cedric Kore xx, Mahatma Otoo xx (Oltion Bilalli dk. 66 xx), Abraham Nwankwo xx (Sedat Dursun dk. 88), Batuhan İşçiler xx, Oğuzhan Aynaoğlu xx (Hüseyin Kayabey dk. 67 xx), Foxi Kethevoama (Peter Ambrose dk. 67 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Muhammed Ali Doğan, Roman Bezjak, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen xx, Emre Batuhan Adıgüzel xx (Dk 46 Mahmut Akan xx), Mahamadou Ba x (Emir Şenocak dk. 30 x, Ahmet Sagat dk. 46 xxx), Abdoulaye Cisse xx, Ömer Şahbaş xx, Toni Gomes xx, Abdullah Aydın xx (Emre Özer dk. 64 x), Oğuzhan Çapar xx, Batuhan Kırdaroğlu xx (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 46 xx), Muhammed Himmet Ertürk xx, Muhammed Kehinde xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Cem Çelik, Oğuzhan Aydoğan, Kerem Paykoç, Sinan Akgöl,

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Anıl Taşdemir (dk. 6) (Balıkesirspor), Ahmet Sağat (dk. 90+5 pen.)

Sarı kartlar: Foxi Kethevoama, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor) Ömür Şahbas, Abdoulaye Cisse (Menemenspor) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1

YORUMLAR
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Anıl Taşdemir, Balıkesirspor, Balıkesir, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Menemenspor: 1 - Son Dakika
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