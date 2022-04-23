Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

23.04.2022 22:51
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bitci Timsah ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Cemil Tunç, Erkan AkbulutBursaspor: Canberk Yurdakul, Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Dk. 87 Tuğbey Akgün), Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 87 Ramazan Keskin), Bruno (Dk. 68 Bifouma, Alaskarov (Dk.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemil Tunç, Erkan Akbulut

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Dk. 87 Tuğbey Akgün), Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 87 Ramazan Keskin), Bruno (Dk. 68 Bifouma, Alaskarov (Dk. 64 İsmail Yüksek), Pedro

Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Lopes, Hakan Çinemre (52. Erdal Akdarı), Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 64 Muhammet Özkal), Schwechlen, Djedje, İlhan Depe, Muhammed Gönülaçar (Dk 52. Mustafa Çeçenoğlu), Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 43 Aissati)

Gol: Dk. 30 Alaskarov (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Aissati (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 14 Hakan Çinemre, Dk. 22 Muhammed Gönülaçar, Dk. 41 Mayi, Dk. 55 Oğuz Yılmaz, Dk. 55 Aissati, Dk. 77 Aissati, Dk. 84 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 90 Tuğbey Akgün, Dk. 90 Pedro

Spor Toto 1. Lig 34. haftasındaki maçta Bursaspor sahasında Altaş Denizlispor'u 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü (2) Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü (2) Bursaspor, Denizlispor'u konuk ediyor Bursaspor, Denizlispor'u konuk ediyor

Burak Altıparmak, Hasan Ayaroğlu, Mehmet Erdem, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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