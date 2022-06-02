Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek

02.06.2022 09:08
Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek

Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım netleşiyor. Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor ve beIN SPORTS'dan yayınlanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto 1.Lig'de ilk ilk iki sırada yer alan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor doğrudan Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Süper Lig'e yükselecek son ekip ise bu akşam belli oluyor.

PLAY-OFF FİNALİ SAAT KAÇTA ? HANGİ KANALDA ?

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadeleye Kocaeli Stadı ev sahipliği yapacak.

Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

BANDIRMASPOR BİR İLKİN PEŞİNDE

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off oynama hakkı elde etti. Yarı finalde Eyüpspor'a ilk maçta 1-0 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor, rövanş mücadelesinde rakibini 3-0 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig tecrübesi bulunmayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, play-off'ta tarihinde ilk kez mücadele etme başarısı gösterdi. 1965'te kurulan genelde 2 ve 3. liglerde yer alan Bandırmaspor, 2015-2016 sezonu sonunda 1. Lig'e yükseldi. Bir sonraki sezon 1. Lig'de 17. sırada yer alarak tekrar alt lige düşen Bandırmaspor, 2019-2020'de yeniden 1. Lig vizesi aldı. Son 2 sezonda 1. Lig'de yer alan Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı için İstanbulspor'un karşısına çıkacak.

Spor Toto 1.lig'de final zamanı! Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor

İSTANBULSPOR'DA HEDEF 17 YIL SONRA SÜPER LİG

Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırmayı başardı.

Süper Lig'de son olarak 2004-2005 sezonunda yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.

2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.

Spor Toto 1.lig'de final zamanı! Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor
YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig için son şutlar Spor Toto Süper Lig için son şutlar SPOR Milli futbolcu Mert Çetin: Hem Süper Lig, hem de Avrupa'dan teklifler var SPOR Milli futbolcu Mert Çetin: Hem Süper Lig, hem de Avrupa'dan teklifler var

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı
09:04 Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması...
09:01 Yüzünü yıkamak isteyen 62 yaşındaki adam suya düşerek kayboldu!
08:59 Yanan teknenin içinde uyuyan karı-koca ölümden kıy payıyla döndü!
08:57 Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Akın Gürlek atandı
08:56 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sorusuna yanıt geldi: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım! Var mı sende o yürek?
08:51 Survivor All Star'a eleme heyecanı! Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu
08:18 Şiddetli yağış can aldı! Evde yaşanan göçük anne ve oğlunu hayattan kopardı
08:12 Uğur Dündar'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı, mahkeme 11 ay 20 günlük hapis cezası verdi!
08:05 Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi merkeze çekildi, 25 temsilciliğe büyükelçi atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 09:11:22. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement